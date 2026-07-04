Inadmiten a 4 extranjeros en Antioquia: intentaban entrar al país por turismo con fines de explotación sexual

Según el más reciente informe emitido por Migración Colombia, durante la última semana fueron rechazados en el puesto de control del aeropuerto José María Córdova cinco ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar al territorio nacional.

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El primer hecho involucra a una ciudadana proveniente de Estados Unidos, quien presentaba un registro en la plataforma Angel Watch por ser señalada como agresora sexual de menores de edad.

“@MigracionCol inadmitió a cuatro extranjeros, que pretendían ingresar al país por el @AeropuertoMDE de Rionegro (Antioquia), por causas asociadas a turismo con fines de explotación sexual entre ellos una mujer estadounidense con alerta Angel Watch”, dice la publicación emitida por la entidad en X.

“La alerta surgió de las consultas realizadas por oficiales de Migración Colombia en sus sistemas de información, lo que impulsó la decisión de aplicar la medida administrativa de inadmisión en su intento de ingreso al país y regresarla en un vuelo a su país de origen”, dijo Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, citada por la emisora Blu Radio.

No bajamos la guardia @MigracionCol inadmitió a cuatro extranjeros, que pretendían ingresar al país por el @AeropuertoMDE de Rionegro (Antioquia), por causas asociadas a turismo con fines de explotación sexual entre ellos una mujer estadounidense con alerta Angel Watch. pic.twitter.com/0hOO22qPxN — Migración Colombia (@MigracionCol) July 4, 2026

“Esta extranjera es la segunda mujer que se inadmite por esta causa”, manifestó la funcionaria.

De igual manera, las autoridades reportaron otros tres casos relacionados con ciudadanos extranjeros que arribaron al país en distintos vuelos procedentes, igualmente, de Estados Unidos.

De acuerdo con las verificaciones y entrevistas migratorias efectuadas por los funcionarios, estas personas tenían la intención de realizar actividades turísticas con fines de explotación sexual, según pudo conocer la emisora Blu Radio.

Las personas fueron retenidas en el aeropuerto prohibiéndoles el ingreso al país. Foto: X/@MigracionCol

Por último, las autoridades migratorias atendieron un caso poco común relacionado con un ciudadano de nacionalidad peruana.

Durante las labores de verificación en el puesto de control, el extranjero manifestó su propósito de realizar actividades remuneradas en Colombia; sin embargo, no contaba con la visa exigida por la normativa vigente, situación que derivó en la aplicación de la medida de inadmisión.

Prohíben ingreso a estadounidense que estaría involucrado en actividades de turismo sexual en Medellín

Tras ser consultado sobre las razones de su ingreso al país, el hombre entregó información que lo vinculaba con presuntas actividades de minería ilegal en los municipios de Segovia y Mutatá, ubicados en la subregión del Urabá antioqueño.

Según su declaración, tenía previsto trasladarse a estas zonas para desempeñarse en explotaciones auríferas que no figuran en el Registro Minero Nacional.

Expulsión de un ciudadano alemán de Colombia Foto: Migración Colombia

Entre 2022 y 2026, Migración Colombia dejó a disposición de las autoridades a 3.400 personas requeridas por la justicia.

“Estrictos controles migratorios, intercambio de información y labores de verificación en los principales aeropuertos del país consolidan estas cifras”, dice la entidad.