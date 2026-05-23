Prohíben ingreso a estadounidense que estaría involucrado en actividades de turismo sexual en Medellín

Las fiestas y las actividades realizadas para promover el turismo sexual en Colombia han dejado una dura medida administrativa en contra de un ciudadano estadounidense que fue detectado en el principal aeropuerto de Bogotá.

Migración Colombia anunció a través de su cuenta de X que “inadmitió” en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, al extranjero que estaría vinculado con distintas actividades que promovían el turismo sexual en Medellín, capital del departamento de Antioquia.

La entidad confirmó en su publicación: “Inadmitió en el aeropuerto El Dorado al estadounidense conocido en redes como Casey Red Beard, quien promovía fiestas y actividades asociadas al turismo con fines de explotación sexual y trata de personas en Medellín”.

La publicación iba acompañada de un video que dejó en evidencia el momento en que el extranjero firma el oficio de su inadmisión, para después terminar escoltado por dos funcionarios de Migración Colombia al interior de la terminal aérea en Bogotá.

El ruso que expulsan de Colombia y de nuevo aparece, ¿por dónde entra?

La inadmisión es un mecanismo administrativo que tiene Migración Colombia para impedir el ingreso de un extranjero a Colombia. De esa forma, el viajero tendría que regresar inmediatamente a su país de origen o ciudad de procedencia.

La directora de la entidad, Gloria Arriero, aseguró sobre este caso: “La medida fue adoptada luego de detectar anotaciones y alertas registradas previamente por nuestra regional Antioquia-Chocó. El extranjero habría sido denunciado por promover en redes sociales fiestas privadas y actividades dirigidas a ciudadanos extranjeros en Medellín”.

La directora de Migración también ratificó que las actividades en las que estaría inmerso Casey Red Beard podrían estar asociadas a explotación sexual y trata de personas en la capital antioqueña. Este resultado se conoció un mes después de que las autoridades anunciaran más operativos en El Dorado para prevenir el turismo sexual en Colombia.

Esa ofensiva ha dejado hasta abril de este año la inadmisión de más de 170 extranjeros en Antioquia y Chocó que intentaron ingresar al país sin cumplir requisitos legales o que representaban riesgos para la seguridad nacional, como realizar actividades que promuevan la explotación sexual y la trata de personas en el país.

Uno de esos casos fue el de los seis ciudadanos estadounidenses a los que se les aplicó esa medida administrativa al estar señalados como delincuentes sexuales contra menores de edad, información que fue entregada por la plataforma Angel Watch, del Gobierno de Estados Unidos.