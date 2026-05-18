El ruso que expulsan de Colombia y de nuevo aparece, ¿por dónde entra?

Durante el puente festivo de la Ascensión, fue movido para los miembros de Migración Colombia. El domingo en particular, detectaron a un ciudadano ruso que ya había sido expulsado del país y volvió a aparecer, sin que se evidencien registros de su ingreso por el paso oficial: puertos o aeropuertos.

El individuo habría reingresado de manera irregular, aprovechando atajos en la frontera del país, lo que despierta el interrogante: ¿qué viene a hacer?.

Según información de Migración Colombia, el ruso habría sido detectado en el momento en el cual pretendía abordar un vuelo desde el Valle del Cauca, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira.

¿Por dónde entró?

El destino que llevaba el ruso era la ciudad de Medellín, mientras que las autoridades migratorias confirman que no hubo ningún movimiento migratorio de ingreso a Colombia, es decir, “ingresó de manera irregular”.

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Las primeras hipótesis que barajan los agentes de migración es que el extranjero habría entrado por el paso fronterizo de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

De allí se desplazó a Cali, donde finalmente fue ubicado, aseguró Migración, para quien, el caso sigue siendo materia de investigación.

Migración Colombia de nuevo halló en territorio nacional a un ruso que ya había expulsado. Foto: Migración Colombia / Cortesía

“Esta persona, de manera sistemática, infringe las normas migratorias colombianas, las sanciones y los llamados de atención de las autoridades colombianas”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

¿Qué significa ser explulsado?

Las infracciones del ruso, además de la de entrar al país de manera ilegal, implican que está incurriendo en una conducta reiterativa, ya que tiene una medida de expulsión vigente, la cual fue aplicada en abril de este año, lo que significaba que tenía una prohibición por toda una década, para volver a ingresar al país.

En consecuencia, según señala Migración, su ingreso al país “atenta contra la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública y la tranquilidad social". ¿Por qué?.

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De acuerdo con el expediente del ruso que está en poder de Migración Colombia, el individuo registra reiteradas conductas, las cuales “se suman a múltiples reportes ciudadanos, sanciones e intervenciones de las autoridades, permitieron establecer un comportamiento sistemático contrario a la convivencia y a las normas colombianas, representando un riesgo para la tranquilidad de la comunidad donde residía”.

¿El ruso viene a fiestar?

Aparentemente, el ruso, que además tiene nacionalidad estadounidense, tiene un apartamento propio en Medellín, en el exclusivo sector de El Poblado. Según las autoridades, durante más de dos años el hombre, nacido en Rusia y con nacionalidad estadounidense, protagonizó reiterados episodios de alteración a la convivencia que motivaron quejas de los vecinos, quienes argumentan que realiza constantes fiestas con música a alto volumen, ingreso permanente de personas presuntamente relacionadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos contra residentes del edificio.

El extranjero registra doce comparendos por infracciones a la convivencia. Pese a ello, sigue incurriendo en conductas contrarias a la normatividad colombiana, lo que llevó a las autoridades migratorias a consolidar un expediente que derivó -de nuevo- en su expulsión del país.