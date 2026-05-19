Senador Kevin Gómez revela detalles del ataque a esquema de seguridad de Alexander López: “Nos salvamos por dos minutos”

El senador electo por el Pacto Histórico, Kevin Gómez, entregó nuevos detalles sobre el ataque armado registrado contra el esquema de seguridad del senador Alexander López en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, un hecho que volvió a encender las alarmas por la grave situación de orden público en el Cauca.

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Según relató Gómez, ambos dirigentes políticos se movilizaban juntos luego de participar en actividades políticas en Popayán cuando, por cuestión de minutos, lograron evitar caer en un retén ilegal que habría sido instalado por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.

“Dos minutos de tiempo y un milagro de Dios evitó que Alexander López y quien les habla, Kevin Gómez, senador electo del Pacto, cayeran en el retén”, afirmó el dirigente político.

De acuerdo con su versión, el vehículo que él conducía pasó primero por el corredor vial, mientras que el esquema de seguridad de López quedó más atrás y terminó siendo interceptado por hombres armados a unos 15 minutos de Popayán.

Gómez aseguró que los atacantes dispararon contra el automotor del senador vallecaucano.

“Tuvimos conocimiento de que su carro fue disparado, hicieron tiros contra el parabrisas del vehículo y secuestraron a uno de los escoltas. Afortunadamente logró escapar”, manifestó.

El senador electo indicó que tanto él como Alexander López resultaron ilesos, aunque calificó lo ocurrido como un hecho extremadamente grave para el ejercicio político en el país.

“Gracias a la fuerza y voluntad de Dios estamos vivos. Le pido a las autoridades nacionales las más altas medidas de seguridad para la protección de la vida de nuestro compañero Alexander López, la mía propia y nuestras garantías para cumplir el mandato popular en el Senado”, expresó.

Alexander López, senador del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El ataque ocurrió en una zona marcada por la violencia armada y el control ilegal de grupos criminales. Cerca del lugar donde se registró la acción contra el esquema de seguridad del senador, ocurrió recientemente el atentado terrorista en el sector de Cajibío que dejó 20 personas muertas y volvió a poner en evidencia la compleja crisis de seguridad que enfrenta el Cauca.

Tras el atentado, Gómez aseguró que continuarán recorriendo los territorios y defendiendo el proyecto político del Pacto Histórico pese a las amenazas.

“No nos van a silenciar. Vamos a continuar haciendo nuestra campaña electoral y avanzando en las transformaciones sociales. Los malos no nos van a detener”, sostuvo.

El dirigente también pidió respaldo ciudadano y acompañamiento institucional para garantizar la seguridad de quienes ejercen oposición y liderazgo político en diferentes regiones del país.

“A nuestro amado pueblo colombiano le pido su compañía y apoyo. No nos van a atemorizar, seguiremos adelante. Regresar al pasado no es una opción”, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables del ataque, aunque las primeras hipótesis apuntan a estructuras armadas ilegales que delinquen en el corredor de la vía Panamericana.