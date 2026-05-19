“Hemos desplegado la mayor cantidad de fuerza pública”: MinDefensa se pronuncia tras ataques a esquema del senador Alexander López en el la vía Panamericana

Luego de que el senador Alexander López y el alcalde de Santander del Quilichao, denunciaran ataques contra sus esquemas de seguridad en la vía Panamericana, en el occidente del país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, notificó el despliegue de tropas hacía el punto de los hechos.

Disidencias de las Farc atentaron contra el esquema de seguridad del senador Alexander López en el Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el ataque armado registrado contra un vehículo en el que se movilizaba el senador Alexander López y otro automotor vinculado al alcalde de Santander de Quilichao, en hechos ocurridos sobre la vía Panamericana, en el norte del Cauca.

Según explicó el funcionario, el atentado fue ejecutado por “un pequeño grupo” al que señaló como “la principal amenaza contra el pueblo y la democracia”. Durante su declaración, el ministro aseguró que esa estructura armada ha recurrido al terrorismo como mecanismo de intimidación y recordó que ya ha sido responsable de múltiples asesinatos de civiles.

Alcalde de Santander de Quilichao fue interceptado por grupo armado en la vía Panamericana: le robaron la camioneta

Alexander López Maya, director general del Departamento Nacional de Planeación Foto: DNP

“Usted bien lo dijo, asesinó a 21 civiles y utiliza ese terrorismo, que es una muestra también de cobardía y debilidad”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa al referirse al grupo ilegal detrás de los ataques en la región.

El ministro indicó que, tras los recientes hechos violentos, el Gobierno reforzó el despliegue militar y policial en el Cauca con el envío de tres fuerzas de despliegue rápido, además de vehículos blindados, aeronaves, drones y sistemas antidrones.

En el caso de Miraflores y Cajibío hay un patrón similar: la presencia de las disidencias de las Farc de Calarcá e Iván Mordisco. En algunas oportunidades, los mandatarios quedan en medio de esta sangrienta disputa criminal. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Sin embargo, reconoció que el ataque de este martes fue perpetrado mediante una acción rápida ejecutada desde dos vehículos civiles.

“El hecho del día de hoy fue con dos vehículos que salieron en la vía, vehículos convencionales de donde se bajaron los criminales a atacar”, sostuvo.

Durante su intervención, el funcionario también señaló que las operaciones ofensivas han permitido neutralizar a siete de los ocho objetivos de alto valor priorizados por las autoridades en esa zona del país. Agregó que aún permanece pendiente la captura o neutralización de uno de los principales cabecillas.

Finalmente, anunció que la cúpula militar y de Policía se desplazará este miércoles a la región para evaluar nuevas medidas de seguridad y adoptar “decisiones efectivas y contundentes” que permitan garantizar condiciones de seguridad de cara a las próximas elecciones.