Iván Cepeda le señaló a Paloma Valencia que ella y su familia deben pedir “perdón a los pueblos por haberlos despojado de sus tierras”

Durante un acto político realizado en Popayán, Cauca, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda pidió públicamente que la senadora Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas por hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en la región.
URIBE Y VALENCIA DEBERÍAN PEDIR PERDÓN A INDÍGENAS, AFROS Y CAMPESINOS— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 19, 2026
Hoy dije en el multitudinario acto en Popayán:
“En el día de hoy, y desde este acto multitudinario, solicito formalmente a Paloma Valencia que ella y su familia pidan perdón a los pueblos indígenas, a las… pic.twitter.com/vkcJ1FekTw
“Que se oiga claro y fuerte: en el día de hoy, desde este acto multitudinario, solicitamos formalmente a Paloma Valencia que ella y su familia pidan perdón a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano por haberlos despojado de sus tierras”, afirmó Cepeda durante su intervención ante simpatizantes.
El congresista aseguró que esas poblaciones también fueron “discriminadas, estigmatizadas y perseguidas”, y mencionó específicamente al líder indígena Manuel Quintín Lame, reconocido por encabezar luchas agrarias e indígenas en el suroccidente del país.
Cepeda sostuvo que un eventual reconocimiento público sería una forma de reparación frente a hechos que, según dijo, afectaron históricamente al Cauca. “Es lo mínimo que deberían hacer para reparar el daño y sufrimiento que han causado al Cauca”, agregó.
En ese mismo discurso, el senador extendió sus críticas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló como “jefe político” de Paloma Valencia. Cepeda afirmó que el exmandatario también debería pedir perdón “al campesinado de Antioquia y de Córdoba” por presuntos hechos de usurpación de tierras, violencia asociada al paramilitarismo.
Además, aseguró que estructuras paramilitares fueron creadas “como parte de una estrategia de despojo y de legalización del despojo de millones de hectáreas de tierra”.
El discurso del candidato se da en medio de la tensión política previa a las elecciones presidenciales que ocurrirán en menos de 20 días y se suma a los enfrentamientos verbales que en las últimas semanas han protagonizado dirigentes del petrismo y del Centro Democrático en torno a hechos de violencia en el país.