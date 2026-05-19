Iván Cepeda le señaló a Paloma Valencia que ella y su familia deben pedir “perdón a los pueblos por haberlos despojado de sus tierras”

Durante un acto político realizado en Popayán, Cauca, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda pidió públicamente que la senadora Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas por hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en la región.

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“Que se oiga claro y fuerte: en el día de hoy, desde este acto multitudinario, solicitamos formalmente a Paloma Valencia que ella y su familia pidan perdón a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano por haberlos despojado de sus tierras”, afirmó Cepeda durante su intervención ante simpatizantes.

El congresista aseguró que esas poblaciones también fueron “discriminadas, estigmatizadas y perseguidas”, y mencionó específicamente al líder indígena Manuel Quintín Lame, reconocido por encabezar luchas agrarias e indígenas en el suroccidente del país.

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Cierre de campaña de Iván Cepeda en la ciudad de Popayán, al lado de la dirigente caucana Aída Quilcué, evento realizado este martes 19 de abril.

Cepeda sostuvo que un eventual reconocimiento público sería una forma de reparación frente a hechos que, según dijo, afectaron históricamente al Cauca. “Es lo mínimo que deberían hacer para reparar el daño y sufrimiento que han causado al Cauca”, agregó.

En ese mismo discurso, el senador extendió sus críticas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló como “jefe político” de Paloma Valencia. Cepeda afirmó que el exmandatario también debería pedir perdón “al campesinado de Antioquia y de Córdoba” por presuntos hechos de usurpación de tierras, violencia asociada al paramilitarismo.

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Cierre de campaña de Iván Cepeda en la ciudad de Popayán, al lado de la dirigente caucana Aída Quilcué, evento realizado este martes 19 de abril.

Además, aseguró que estructuras paramilitares fueron creadas “como parte de una estrategia de despojo y de legalización del despojo de millones de hectáreas de tierra”.

El discurso del candidato se da en medio de la tensión política previa a las elecciones presidenciales que ocurrirán en menos de 20 días y se suma a los enfrentamientos verbales que en las últimas semanas han protagonizado dirigentes del petrismo y del Centro Democrático en torno a hechos de violencia en el país.