“Tenemos que defender la Constitución”: Paloma Valencia tras encuentro con el Partido Liberal

La candidata presidencial Paloma Valencia se reunió con los 42 integrantes de la bancada del Partido Liberal en la tarde de este martes, 19 de mayo, en la casa del expresidente César Gaviria, líder de la colectividad.

Paloma Valencia se reunió con la bancada del Partido Liberal

Desde allí agradeció el respaldo del partido para su aspiración. “Gracias al Partido Liberal por su apoyo. Llega en un momento crucial de la historia donde tenemos que defender la obra más importante que es la Constitución del 91″, destacó Valencia.

La candidata, sin mencionarlo, criticó al petrismo diciendo que se estarían siguiendo un “modelo chavista” por parte de ese sector.

“Destruyen la institucionalidad que se construyó con tanto esfuerzo. Contar con el partido que promovió esta Constitución y que ha defendido la institucionalidad, nos llena de fuerza”, agregó la candidata del Centro Democrático.

Paloma Valencia con el Partido Liberal. Foto: Suministrada API

Valencia dijo que se compromete a la defensa de la institucionalidad, “de la democracia y de los colombianos”. “Colombia puede ser una Colombia grande, donde cabemos todos en la diferencia, donde logramos sumar seguridad, salud y oportunidades para todos los colombianos, porque tan importante como la seguridad es la política social que es nuestro compromiso”, dijo la senadora, quien le agradeció al expresidente Gaviria y a la bancada por ese respaldo.

En la reunión con la bancada de los liberales estuvieron todos los congresistas electos y que repetirán curul del partido, pues recientemente Iván Cepeda había anunciado la adhesión de algunos liberales que llegaron a esa campaña gracias al exministro Juan Fernando Cristo, pero se trataría de políticos que no volverán al Congreso.

Valencia ha logrado reunir a todos los partidos tradicionales alrededor de su candidatura, lo que ha generado críticas desde algunos sectores pues entre sus filas habría congresistas cuestionados sobre los cuales ella no ha rechazado esos apoyos.

Paloma Valencia recibió el respaldo del partido Mira. Foto: Suministrada API

Uno de los que más ha generado cuestionamientos es el representante Wilmer Carillo, de La U, quien le habría organizado a la candidata un evento en Cúcuta, Norte de Santander. Carrillo fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia por delitos relacionados a supuesta corrupción cuando fue secretario de Infraestructura de ese departamento.

En las últimas horas, Valencia también recibió el respaldo del partido Mira, que representa a una comunidad cristiana del país. En declaraciones públicas aclararon que no habría diferencias con la fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, quien hace parte de la comunidad LGBTI.

El propósito de Valencia de cara a la primera vuelta presidencial ha sido sumar sectores que tienen diferencias.