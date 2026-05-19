La candidata presidencial Paloma Valencia, quien recientemente logró el respaldo de los partidos políticos tradicionales, se reunió con los miembros del Partido Liberal en la casa del expresidente César Gaviria, líder de esa colectividad.

Rodrigo Lara recuerda que Paloma Valencia y Angélica Lozano fueron las autoras de la polémica ley de encuestas: “Hicieron un revoltijo”

Allí se encontraban todos los congresistas de Senado y Cámara. Se trata de 43 miembros de esa colectividad que respaldan a la candidata del Centro Democrático de cara a la primera vuelta presidencial.

Uno de los temas que se abordaron en el encuentro fue el plan de la recta final de la campaña cuando quedan 12 días para que los colombianos acudan a las urnas.

Aunque se habló de liberales que estarían en otras campañas, —como en la de Iván Cepeda, quien agradeció el respaldo de un sector del liberalismo por medio de Juan Fernando Cristo—, lo cierto es que se trataría de congresistas que no volverán al Congreso el 20 de julio.

Igualmente, ha generado polémica porque algunos de los apoyos que habría logrado Valencia de esa colectividad tendrían investigaciones o cuestionamientos a cuestas que ella no ha rechazado puntualmente.

En las últimas horas, Valencia sumó un nuevo apoyo a su candidatura. Se trata del partido cristiano Mira, quien expresó que la acompañará de cara a la primera vuelta presidencial.