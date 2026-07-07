Colombia va por los cuartos contra Suiza en el Mundial 2026 y David Ospina roba miradas por su exclusiva colección de vehículos

La Selección Colombia afronta este martes 7 de julio a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

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El equipo de Néstor Lorenzo busca vencer en Vancouver y, aunque el titular bajo el arco es Camilo Vargas, David Ospina fue convocado y es una de las piezas de más experiencia y trayectoria del grupo.

El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Argentina.

Lejos de las canchas, el arquero de Atlético Nacional también ha llamado la atención por su gusto por los vehículos de alta gama. A lo largo de los años ha sido visto conduciendo modelos de marcas reconocidas que combinan lujo, tecnología y potencia.

Mercedes-Benz GLE

Uno de los vehículos más conocidos de David Ospina es una Mercedes-Benz GLE, camioneta de lujo que ha presumido en varias oportunidades. Dependiendo de la versión, su precio puede superar los 500 millones de pesos en Colombia.

Este SUV destaca por su diseño elegante, amplio espacio interior, sistema de tracción integral 4MATIC, asistencias inteligentes de conducción y un potente motor que ofrece una conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera.

Mercedes-Benz Clase G (G-Class)

Entre los modelos asociados al arquero también aparece la icónica Mercedes-Benz Clase G, uno de los todoterrenos más exclusivos de la marca alemana.

Su diseño cuadrado prácticamente no ha cambiado durante décadas y es considerado un vehículo de lujo gracias a su cabina completamente equipada, acabados prémium, capacidad todoterreno y motores de alto rendimiento. Dependiendo de la configuración, su valor puede acercarse o incluso superar los 1.000 millones de pesos.

Porsche Cayenne

Otra camioneta relacionada con el histórico portero colombiano es la Porsche Cayenne, un SUV deportivo que mezcla el ADN de la marca alemana con la comodidad de un vehículo familiar.

El modelo sobresale por su aceleración, suspensión adaptativa, interior de lujo y un completo paquete tecnológico. En el mercado colombiano puede encontrarse desde aproximadamente 600 millones de pesos, aunque las versiones más equipadas elevan considerablemente esa cifra.

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Audi Q7

Dentro de la colección que ha presumido Ospina en público y sobre todo por medio de sus redes sociales, también figura una Audi Q7, una camioneta prémium pensada para quienes buscan comodidad sin sacrificar desempeño.

Cuenta con capacidad para siete pasajeros, un habitáculo cargado de tecnología, sistema de tracción quattro y motores turbo que ofrecen una conducción ágil. Su precio puede rondar los 500 millones de pesos, según la versión y el equipamiento.

Un gusto por las camionetas de lujo

Aunque David Ospina siempre ha mantenido un perfil reservado fuera de las canchas, las apariciones públicas en Medellín y las publicaciones sobre su estilo de vida han dejado ver su preferencia por camionetas de lujo de fabricantes alemanes, vehículos reconocidos por combinar seguridad, confort y altas prestaciones, características que parecen encajar con la personalidad del histórico capitán de la Selección Colombia.