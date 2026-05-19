CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, defiende su metodología ante la decisión de la magistrada del CNE: “AtlasIntel no tiene agenda ideológica”

El CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, defendió públicamente la metodología de la firma encuestadora luego de la decisión de la magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fabiola Márquez, que ordenó suspender temporalmente la divulgación de nuevos estudios electorales de la compañía en Colombia.

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A través de su cuenta en X, Roman aseguró que AtlasIntel “no tiene agenda ideológica” y sostuvo que cualquier sesgo político sería incompatible con un trabajo estadístico sólido. El directivo también reivindicó el desempeño de la firma en elecciones recientes de América Latina y Estados Unidos.

“Fueron las encuestas de Atlas las que menos subestimaron el voto a Jair Bolsonaro y a candidatos de derecha en la primera vuelta de 2022”, escribió. En el mismo mensaje agregó que la compañía “anticipó las victorias de Trump y de Milei”.

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Andrei Roman, CEO de la firma AtlasIntel, proyecta una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Campaña Iván Cepeda/Bio Andrei/Semana

Las declaraciones aparecieron después de la decisión adoptada por la magistrada Fabiola Márquez, del CNE, quien decretó una medida cautelar que impide nuevas publicaciones de encuestas elaboradas por AtlasIntel mientras avanzan revisiones sobre su metodología y cumplimiento de las normas electorales colombianas.

La medida cautelar de Márquez, de 17 páginas, es clara: “DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA la suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales por parte de la firma encuestadora ATLASINTEL S.A.S. y el medio de comunicación REVISTA SEMANA, con fundamento en la prueba sumaria que constituye el Informe Final de Auditoría Técnica y Metodológica, emitido por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, incorporado en el expediente n.º CNE-E-DG-2026-014724, hasta tanto se verifique el cumplimiento integral de los requisitos legales”.

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Magistrada Fabiola Marquéz, del CNE. Foto: SEMANA

La controversia se originó tras cuestionamientos relacionados con el sistema de recolección de datos utilizado por la firma brasileña, reconocida por trabajar con modelos digitales y encuestas en línea. Dentro del proceso abierto en el tribunal electoral se evalúa si esos mecanismos cumplen los requisitos establecidos en la Ley 2345 de 2025, conocida como la nueva Ley de Encuestas.

Esa norma endureció las exigencias para las firmas encuestadoras en medio del calendario presidencial de 2026. Entre otros puntos, estableció mayores obligaciones de trazabilidad metodológica, controles sobre el tamaño y composición de las muestras y requisitos de transparencia sobre los mecanismos de recolección de información.

La magistrada Fabiola Márquez, cercana al Pacto Histórico, buscó blindar a Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral. Foto: guillermo torres-semana / Externos COLPRENSA

AtlasIntel ha ganado notoriedad regional por sus mediciones electorales en Brasil, Argentina y Estados Unidos, especialmente por resultados que, según la propia compañía, estuvieron más cerca de los desenlaces finales que otras firmas tradicionales.

Roman insistió en que los resultados de la encuestadora “deberían ser recibidos con la debida atención y el debido respeto”.