“Estamos en la recta final de la ‘Colombia Milagro’”: José Manuel Restrepo

La formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella reaccionó a los resultados de la encuesta de Atlas Intel para SEMANA. “Gracias a toda Colombia que nos ha traído hasta aquí !!! Llegó el momento de triplicar esfuerzos para llegar el 31 de mayo con la decisión patriota e inteligente que le conviene al país!!!“, escribió José Manuel Restrepo en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

“Estamos en la recta final de la “Colombia Milagro”. Con tu voto podemos vencer el odio, el resentimiento y la amenaza a la democracia", agregó.

Según la encuesta de Atlas Intel, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato de la oposición para enfrentar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta por la presidencia de la república. A solo dos semanas de las elecciones, los números demuestran (en votos válidos) que De la Espriella (32,9 por ciento) ya dobló en intención de voto a Paloma Valencia (16,7 por ciento) y está a pocos puntos del puntero, Iván Cepeda, quien ganaría la primera vuelta con el 37,6 por ciento.