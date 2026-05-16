“Estamos en la recta final de la ‘Colombia Milagro’”: José Manuel Restrepo

La formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella reaccionó a los resultados de la encuesta de Atlas Intel para SEMANA. “Gracias a toda Colombia que nos ha traído hasta aquí !!! Llegó el momento de triplicar esfuerzos para llegar el 31 de mayo con la decisión patriota e inteligente que le conviene al país!!!“, escribió José Manuel Restrepo en su cuenta de X.
“Estamos en la recta final de la “Colombia Milagro”. Con tu voto podemos vencer el odio, el resentimiento y la amenaza a la democracia", agregó.
Según la encuesta de Atlas Intel, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato de la oposición para enfrentar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta por la presidencia de la república. A solo dos semanas de las elecciones, los números demuestran (en votos válidos) que De la Espriella (32,9 por ciento) ya dobló en intención de voto a Paloma Valencia (16,7 por ciento) y está a pocos puntos del puntero, Iván Cepeda, quien ganaría la primera vuelta con el 37,6 por ciento.