Abelardo de la Espriella (43%) supera a Iván Cepeda (41%) en la carrera por la Presidencia, según Polymarket

Entre más se acerca la fecha para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente de Colombia, el próximo 31 de mayo, la carrera entre los candidatos se pone cada vez más dura.

Elecciones 2026: Paloma Valencia se desploma en Polymarket y llega a 16%, mientras Abelardo de la Espriella se dispara y registra 40%

Polymarket, la plataforma de mercados de predicción y apuestas más grande del mundo, reveló un nuevo resultado de las probabilidades que tienen los candidatos a la Presidencia de llegar a la Casa de Nariño.

La sorpresa está en que el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, sigue tomando fuerza en la recta final y aparece con la mayor posibilidad de ganar, según los apostadores.

De acuerdo con los datos revelados por Polymarket, que sirve para que los usuarios apuesten sobre la probabilidad de eventos futuros, De la Espriella aparece con el 43 %, superando a Iván Cepeda, que está con el 41 %.

El candidato del Pacto Histórico, que se mantiene sólido en el primer lugar en las principales encuestas en Colombia, pierde terreno en la plataforma de apuestas, mientras que Paloma Valencia se mantiene con el 16 %.

Datos de Polymarket Foto: Captura de pantalla

El candidato de Defensores de la Patria ya había mostrado este sábado, 9 de mayo, que le estaba acortando distancia al candidato del Pacto Histórico y aumentando su distancia con la aspirante del Centro Democrático.

De acuerdo con la imagen de este sábado, Iván Cepeda marcaba 42 % de probabilidad, seguido por De la Espriella, con el 40 %, y en tercer lugar Paloma Valencia, con el 16,4 %.

CEO de AtlasIntel proyecta una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

De acuerdo con la última encuesta de AtlasIntel para SEMANA la competencia se mantiene cerrada a pocas semanas de que se den las votaciones y, al parecer, habría una segunda vuelta.

Cepeda tendría el 38 % de los votos, Abelardo de la Espriella llegaría al 29,9 % y Paloma Valencia registraría el 21,2 %. Esos números hacen referencia a votos válidos, es decir, excluyen al votante indeciso.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales. Foto: Semana

En una eventual segunda vuelta, que se realizaría el 21 de junio, en un escenario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella la ventaja sería para el candidato del movimiento Defensores de la Patria con 47,8 % de la intención de voto, frente al 42 % del aspirante del Pacto Histórico.

Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y la candidata del Centro Democrático, el primero tendría el 40,6 % de los votos, y Paloma Valencia llegaría a 49,1 %.