DNI rechaza señalamientos de Abelardo de la Espriella y le pide pruebas sobre el presunto plan para atentar contra su vida

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se pronunció sobre la advertencia que hizo el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, sobre un posible atentado en su contra.

Abelardo de la Espriella denuncia nuevas amenazas en su contra: estarían planeando un atentado con francotirador

El aspirante a llegar a la Casa de Nariño aseguró, a través de un video por redes sociales, que recibió información de una fuente confiable sobre un posible atentado que estarían planeando en su contra.

“Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador”, señaló De la Espriella.

En su denuncia, aseguró que la información suministrada por la fuente de inteligencia “apunta a que estaría involucrado personal oficial y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la preparación” del atentado.

Esto generó el pronunciamiento de la institución gubernamental, que rechazó el señalamiento que los pretende vincular con actividades delictivas. “Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica”, señaló.

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