Las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá publicaron un comunicado en el que aseguran que el asesinato del periodista Mateo Pérez no fue autorizado por la dirección nacional y expresan que estarían estableciendo comunicación con sus bases para determinar qué ocurrió.

“El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda jamás fue autorizado por esta dirección nacional. Ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar, aun si fueren contradictores políticos. La confrontación armada se da entre actores armados, no contra la población civil”, escribieron desde ese grupo armado.

Gustavo Petro habló del asesinato del periodista Mateo Pérez: “Entró a la zona de la lucha por el oro”

En la misiva, las disidencias del Estado Mayor Central aseguran que no fueron informados sobre la detención del periodista que dirigía el medio El Confidente. “De ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar. Estamos a la espera de restablecer las comunicaciones para saber la verdad de lo ocurrido”, escribieron.

El comunicado fue firmado por el bloque de Jorge Suárez, el bloque comandado Gentil Duarte en el Magdalena Medio y el comando conjunto Raúl Reyes, y en este expresan que son blanco de una supuesta “persecución”. “La persecución a la delegación en la Mesa de Paz y la ausencia de cese al fuego han erosionado la confianza construida en más de tres años de proceso”, consideró esa guerrilla.

Recuperan el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado por las disidencias del frente 36 en Briceño, Antioquia

Las disidencias de alias Calarcá dicen que están alzadas en armas por “la desigualdad social, la ausencia de verdadera reforma agraria y la violencia para ejercer la oposición política al modelo de explotación capitalista imperante. No es contra la clase obrera y campesina. Ellos son nuestra razón de ser, de nuestra lucha”.

El periodista era estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y se dedicaba a cubrir las noticias de los municipios del norte de Antioquia.