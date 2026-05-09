El presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en el municipio de Briceño, en Antioquia. El joven reportero falleció tras emprender un viaje de cubrimiento periodístico sobre combates que se libran entre tropas del Ejército Nacional y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Petro habló del caso durante la intervención que dio en la noche del viernes, 8 de mayo, en la que expresó que “hoy mismo hay un caso de un joven asesinado. La Fiscalía dirá las razones; entra a una zona que es la más alta tasa de homicidio”.

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La desaparición del periodista de 24 años se había reportado desde el martes 5 de mayo. La última información que se tenía sobre su posible paradero indicaba que había ingresado a la vereda Palmicha en medio de sus labores periodísticas.

Sobre su caso, el presidente expresó: “¿Qué tenemos? Muertos, muertos y muertos, incluido el joven de hoy que no fue a buscar oro. Fue, al parecer, a sacar fotos para su periódico que sacaba desde el colegio, en Yarumal. Pero entró a la zona de la lucha por el oro”.

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La familia reportó la desaparición del comunicador y su cuerpo fue recuperado gracias a una misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo. La zona en la que se encontraron sus restos está dominada por las disidencias de las Farc.

La CICR expresó que la acción humanitaria para la búsqueda de Mateo Pérez “tuvo como propósito aliviar el sufrimiento de una familia que atravesaba momentos de profundo dolor e incertidumbre, y contribuir a que pueda recuperar el cuerpo de su ser querido para darle una sepultura digna”.

El periodista dirigía el medio El Confidente, plataforma en la que publicaba información sobre los municipios ubicados en el norte de Antioquia, y era estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional.