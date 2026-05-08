Primera reacción de Gustavo Petro por el asesinato del periodista Mateo Pérez: señaló al responsable del crimen

Luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo del joven periodista Mateo Pérez, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el crimen del comunicador.

Recuperan el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado por las disidencias del frente 36 en Briceño, Antioquia

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario colombiano expresó:

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años director del medio “El Confidente” de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín.

“Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales.

“El asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro” (sic).

Y en otro mensaje manifestó:

“He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después. La zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región de la mayor tasa de homicidios de Colombia.

“La comisión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo con el apoyo del gobierno logró entrar a la zona y encontrar el cadáver.

“La Policía Nacional tiene orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la Fuerza Pública será eficaz”, concluyó.

También se pronunciaron otros integrantes del Gobierno nacional, como el ministro del Interior, Armando Benedetti: “Rechazamos el vil asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. Toda mi solidaridad con su familia, sus colegas y amigos”.

“El periodismo libre es esencial para la democracia. Cuando se asesina a un periodista, no solo se arrebata una vida: se intenta intimidar la verdad, sembrar miedo y silenciar a los territorios”, manifestó el alto funcionario del Gobierno.

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Finalmente subrayó: “Los responsables deberán responder ante la justicia. El Estado actuará con toda su capacidad frente a estas estructuras criminales dedicadas a la violencia y a las economías ilegales”.