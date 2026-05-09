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Ape Cuello: su hija Carlota se muestra a favor de Paloma Valencia

Carlota Cuello apareció en un evento conservador promoviendo la candidatura de Paloma Valencia y Oviedo.

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Redacción Confidenciales
9 de mayo de 2026 a las 4:08 a. m.
Ape Cuello, Representante a la Cámara.
Ape Cuello, Representante a la Cámara. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Ape Cuello, el representante más influyente del Partido Conservador, aliado de Wadith Manzur y uno de los más cercanos al Gobierno de Gustavo Petro en los últimos cuatro años, está cada vez más cerca de Paloma Valencia. Pese a que se daba por descontado su apoyo a la campaña de Iván Cepeda, cada vez muestra más afinidad con Paloma Valencia.

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Su hija, Carlota Cuello, quien se convirtió en una figura importante para su campaña a la Cámara, publicó en sus redes sociales una historia en la reunión de los conservadores a favor de la campaña del Centro Democrático. En las imágenes se vio un pendón invitando a votar por Valencia y Oviedo, e incluso una intervención de la misma hija del polémico congresista.