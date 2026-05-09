¿Embarazada? Selena Gómez desata rumores tras matrimonio con Benny Blanco

La cantante, actriz y empresaria Selena Gomez vuelve a acaparar titulares tras aparecer en un evento de su marca Rare Beauty en California con un vestido rosa metalizado de Prada, cuyo corte estructurado y volumen en la zona abdominal han desatado rumores de embarazo.

Las especulaciones comenzaron en redes sociales luego de que circularan imágenes en las que la artista parecía llevar las manos al vientre, lo que muchos interpretaron como un gesto revelador. Los rumores han crecido especialmente desde que Gomez se casara con el productor Benny Blanco en 2025.Entre apariciones públicas y especulaciones, la artista continúa hablando abiertamente sobre su diagnóstico de lupus, una condición que ha impactado su salud y su apariencia física a lo largo de los años, incluyendo fluctuaciones de peso derivadas de los tratamientos.

Lejos de ocultarlo, Gomez ha promovido un discurso de aceptación corporal y bienestar mientras consolida su faceta empresarial al frente de Rare Beauty, marca con la que ha enfocado buena parte de su energía profesional reciente y que la posiciona como una de las figuras más influyentes en la industria de la belleza.

Culpable

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Britney Spears, la Princesa del Pop, se declaró culpable del delito menor de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas en un tribunal del condado de Ventura, California, evitando así una posible condena carcelaria. La artista, de 44 años, no compareció personalmente y presentó su declaración a través de su abogado, en el caso que se remonta al 4 de marzo de 2026, cuando fue detenida por la policía tras conducir de manera errática en una autopista de California.

Como parte del acuerdo judicial, Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, un día de cárcel –ya cumplido tras su arresto– y al pago de multas cercanas a los 500 dólares, además de la obligación de asistir a un programa para conductores bajo influencia de sustancias.La intérprete, asimismo, deberá asistir a terapia psicológica semanal y consultas psiquiátricas dos veces al mes, así como someterse a controles y pruebas en caso de ser detenida nuevamente.

La Fiscalía valoró su cooperación y el hecho de que ingresara voluntariamente a rehabilitación semanas después del incidente. Spears es una de las artistas más influyentes del pop, con premios Grammy y una carrera marcada por éxitos globales. Posee una fortuna estimada por Forbes en 150 millones de dólares, gracias a su música, giras y acuerdos comerciales.

Confiesa celibato

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La actriz argentina Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva más de dos años en celibato, una decisión personal que, según explicó, responde a su bienestar emocional. Reconocida en América Latina por sus papeles en producciones como Pasión de gavilanes y Chepe Fortuna, Meritano, nacida en Concordia, Argentina, ha construido una sólida carrera en la televisión regional, especialmente interpretando personajes antagónicos.

En su vida personal ha atravesado relaciones mediáticas y rupturas, incluyendo su matrimonio con el presentador Ernesto Calzadilla, del que se divorció en medio de un proceso marcado por dificultades personales y de salud.La confesión sobre su celibato se dio recientemente en redes sociales, en el contexto de una conversación digital sobre la autonomía femenina. La actriz expresó con contundencia: “Llevo dos años y poco más sin tener sexo y vivo tan feliz y tranquila sin cumplirle las expectativas a nadie”. Meritano también ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el cáncer de mama y sus procesos personales.

Subasta con propósito

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Luego de más de dos años tras su muerte, el nombre de Matthew Perry sigue resonando. Esta vez por una iniciativa benéfica ligada a su legado personal y a la lucha contra las adicciones. La Matthew Perry Foundation anunció una subasta de más de 130 objetos pertenecientes al actor de Friends que se realizará el próximo 5 de junio de manera presencial en Dallas y también en formato virtual a través de Heritage Auctions.

Entre los artículos que saldrán a la venta figuran guiones originales firmados de la serie, premios obtenidos durante su carrera, fotografías personales y objetos icónicos relacionados con el personaje de Chandler Bing, incluyendo la réplica del famoso marco amarillo del apartamento de Mónica.

El objetivo de la subasta es recaudar fondos para programas de recuperación y atención en salud mental enfocados en personas con problemas de adicción, una causa que Perry defendió abiertamente durante sus últimos años de vida. Los recursos beneficiarán iniciativas impulsadas por la Matthew Perry Foundation, entre ellas becas médicas especializadas en tratamientos de adicciones, subvenciones para organizaciones comunitarias y proyectos como Healing Appalachia, un festival orientado a procesos de rehabilitación.

Costosa reliquia

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La modelo y empresaria Georgina Rodríguez volvió a captar la atención internacional luego de su participación en la Met Gala 2026, donde desfiló por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York con un estilismo cargado de simbolismo. En su segunda participación consecutiva en la gala, Rodríguez apostó por un diseño a medida del creador Ludovic de Saint Sernin, inspirado en su devoción religiosa y alineado con la temática Fashion Is Art.

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El vestido, de silueta corsé en tonos azul claro y acompañado por un velo bordado, fue concebido como una pieza de alta costura que traduce la fe en lenguaje estético, resultado de un proceso colaborativo entre la modelo y el diseñador.Sin embargo, el verdadero protagonista del look fue un rosario personalizado valorado en 7 millones de euros, diseñado por la propia Rodríguez como una joya de alta gama y objeto de devoción. La pieza, elaborada en oro blanco de 18 quilates, incorpora cinco perlas naturales y un total de 64 diamantes, 53 en la cadena y 11 en la cruz, además de un medallón con la imagen de la Virgen de Fátima rodeada de piedras preciosas y grabados con los nombres de su familia.

Nuevo integrante

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La realeza británica espera un nuevo miembro. La noticia se confirmó luego de que la princesa Eugenia de York apareciera públicamente mostrando su tercer embarazo, en un momento especialmente complejo para su familia. Eugenia, nieta de la fallecida Isabel II, es hija del otrora príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, y está casada con Jack Brooksbank, con quien ya tiene dos hijos. La noticia del embarazo, difundida por medios internacionales como BBC y The Guardian, ha sido recibida con entusiasmo en medio de un periodo delicado para su entorno más cercano.

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El padre de Eugenia permanece en el centro de la controversia desde hace varios años por su vinculación con el caso del fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Aunque en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial en la demanda presentada por Virginia Giuffre, el escándalo lo llevó a retirarse de la vida pública y perdió sus títulos militares y funciones oficiales dentro de la familia real.