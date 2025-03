Además, la cubana aseguró que Justin Bieber no habría podido soportar ver a Selena seguir adelante con su vida y comenzar nuevas relaciones. En particular, teniendo en cuenta que la artista anunció hace pocos meses su compromiso con Benny Blanco, productor musical con quien llegaría al altar en los próximos meses: “Ahora, no puede ver que Selena Gómez se va a estar casando con Benny Blanco, no puede con ese sentimiento de culpa”.