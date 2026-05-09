Ideam emitió alerta para el Caribe colombiano por posible golpe de calor y temperaturas extremas en algunas zonas

El aumento de las temperaturas en varias regiones del Caribe colombiano llevó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, a emitir alerta roja por golpe de calor y condiciones climáticas extremas.

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“La sensación térmica es una medida que se utiliza para describir cuánto calor recibe, en este caso, el cuerpo humano o cualquier ser vivo. Eso depende tanto de la temperatura como de la humedad y del tiempo”, explicó William Reaña, meteorólogo de turno del Ideam al diario El Heraldo.

Ideam advierte por posible golpe de calor en el Caribe colombiano. Foto: Getty Images/iStockphoto

Junto a esto, el Ideam entregó las temperaturas que se han presentado en las últimas 24 horas, las cuales se toman como base para las alertas emitidas de posible golpe de calor.

“BOLÍVAR: El Guamo (38.4); CESAR: Valledupar (38.0), Estación El Callao (Valledupar) (37.6), Estación Villa Rosa (Valledupar) (36.8), LA GUAJIRA: Urumita (38.0), Manaure (37.4), Maicao (36.6); ANTIOQUIA: Fredonia (36.8); MAGDALENA: San Sebastián de Buenavista (36.8), Santa Marta (36.5); CÓRDOBA: Ciénaga de Oro (36.4); TOLIMA Ambalema (36.4)”, señala el Ideam.

En el caso de San Andrés se presentó una temperatura de 33,7, la cual es la temperatura máxima registrada, la cual supera el máximo histórico del mes.

Posibles efectos

Especialistas advierten que las altas temperaturas pueden provocar afectaciones graves en la salud, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

El Caribe colombiano presenta fuertes temperaturas actualmente. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre los principales síntomas de un golpe de calor se encuentran mareo, dolor de cabeza, sudoración excesiva, piel enrojecida, fatiga, náuseas y deshidratación. En casos severos, la persona puede presentar pérdida de conciencia o complicaciones que requieren atención médica inmediata.}

En el último reporte del Ideam, el Caribe colombiano presenta áreas con baja nubosidad acompañadas de lluvias ligeras en los departamentos de Córdoba, sur de Cesar, Atlántico y Magdalena.

“Definir una ola de calor es algo más complejo. Es una cuestión más académica. Sin embargo, sí podríamos decir que, mientras más tiempo se mantengan las temperaturas máximas —de 3 a 5 días, usualmente—, podría considerarse una ola de calor”, añadió el experto al medio citado.

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Alertas por parte del Ideam

A las altas temperaturas que se pueden presentar se suman las alertas por incendios de la cobertura vegetal; en este caso, el Caribe colombiano cuenta con diversos territorios que podrían ser propensos a este tipo de fenómenos.

“Debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de: Alerta alta: En algunos municipios de los departamentos de Atlántico, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Vichada y Huila”, destaca la entidad.