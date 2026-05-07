San Andrés, Providencia y Santa Catalina atraviesan un episodio de calor inusual con temperaturas que han superado registros históricos, lo que llevó al Ideam a emitir alerta naranja por riesgos en la salud y el ambiente.

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En el Comunicado Especial n.º 51 advierte sobre condiciones de calor extremo que se vienen registrando en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En esta área del país, las temperaturas han llegado a niveles más altos que los máximos históricos registrados hace más de veinte años.

Según el seguimiento realizado en la estación Aeropuerto Sesquicentenario, en San Andrés Islas, el 5 de mayo se alcanzó una temperatura máxima de 33,4 °C, cifra que superó el récord histórico de 33,0 °C registrado en 1998.

La situación no fue aislada: el 6 de mayo también se reportó un valor de 33,2 °C, lo que confirmó la persistencia de un episodio de calor inusualmente intenso en la isla.

Este comportamiento sostenido llevó a considerar la posibilidad de un evento de ola de calor en el territorio insular.

El monitoreo climático oficial se complementa con observaciones comunitarias que muestran condiciones aún más extremas en algunos puntos del archipiélago.

En sectores como Elsy Bar se han reportado temperaturas de hasta 38 °C, de acuerdo con información de actores locales vinculados a la Secretaría de Agricultura y Pesca en convenio con el Ministerio de Agricultura y la FAO.

Estos registros reflejan una sensación térmica particularmente elevada, que agrava los impactos sobre la salud humana y las actividades cotidianas.

Pronóstico de sensación térmica en el Archipiélago de San Andrés evidencia condiciones de calor extremo Foto: Foto: Imagen comunicado Ideam

En el caso de Providencia y Santa Catalina, aunque las estaciones oficiales no han superado sus récords históricos.

Los monitoreos comunitarios han identificado temperaturas entre 34 °C y 36,5 °C en zonas como Santa Catalina y La Granja Municipal, en el sector de Old Town-Casco Viejo.

Estas cifras también se ubican por encima de los promedios habituales para la región.

El Ideam advierte que estas condiciones están asociadas a factores atmosféricos y oceánicos que favorecen un incremento significativo del calor en la región Caribe insular.

Este escenario no solo intensifica la sensación térmica, sino que incrementa el riesgo de agotamiento por calor o insolación, especialmente en población vulnerable como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

A ello se suma una mayor probabilidad de incendios en la cobertura vegetal, lo que representa un riesgo adicional para los ecosistemas del archipiélago.

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En respuesta a esta situación, la entidad mantiene la alerta naranja por índice de calor y por probabilidad de incendios.

Estas condiciones pueden afectar tanto la salud pública como sectores productivos sensibles como la pesca y la agricultura.

También se advierte sobre posibles impactos en los ecosistemas estratégicos de las islas, que son altamente dependientes de condiciones climáticas estables.

Los pronósticos climáticos internacionales, incluyendo los de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), indican que la región Caribe podría continuar registrando temperaturas por encima de lo normal durante el mes de mayo.

Las proyecciones del Ideam estiman anomalías térmicas entre +0,5 °C y +1,5 °C respecto al promedio climatológico mensual.

Esto sugiere que el episodio de calor podría prolongarse en las próximas semanas.

La autoridad meteorológica ha reiterado que el seguimiento a estas condiciones es permanente y que se emitirán actualizaciones conforme evolucione el comportamiento del clima.