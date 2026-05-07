Federico Gutiérrez revela cuándo iniciarán las obras de renovación del estadio Atanasio Girardot

Medellín espera con ansias la anunciada renovación del estadio Atanasio Girardot, casa de los dos equipos de fútbol más importantes de la región. El alcalde Federico Gutiérrez reveló nuevas publicaciones del proyecto, además de una imagen que ilusiona a los antioqueños.

Así será la remodelación del Atanasio Girardot: revelan imágenes del ambicioso proyecto

El proyecto de renovación del estadio Atanasio Girardot se encuentra actualmente en la etapa de prepliegos, es decir, una fase previa a las obras que definen las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y los criterios de evaluación del futuro proceso de contratación.

En este contexto, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) publicaron en la plataforma Secop II las condiciones preliminares del proyecto.

Estadio Atanasio Girardot en Medellín será remodelado. Foto: cortesía

Con esta publicación, la Administración Distrital busca que los posibles contratistas —que pueden ser nacionales e internacionales— observen el proceso y, según sus capacidades, participen sin incluir el factor precios.

“Vamos a escuchar a los interesados. Total transparencia. Y mientras tanto, avanzamos en los trámites necesarios, como la licencia de construcción”, declaró el alcalde Federico Gutiérrez.

Se licitará en mayo

El alcalde de Medellín confirmó que proyectan abrir la licitación este mes. Además, se espera adjudicar el contrato en junio e iniciar las obras en julio.

Actualmente, la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín tiene capacidad para cerca de 44.000 espectadores y entre las principales modificaciones están:

Capacidad de 60.000 espectadores

Tendrá un nuevo tercer nivel de tribunas

Silletería renovada

Pantalla 360

Nueva cancha

Mejores accesos

Tecnología de primer nivel

Cubierta completa

Nueva fachada

Esto se evidencia en los documentos preliminares que permiten a empresas nacionales e internacionales revisar las condiciones del proyecto antes de que se abra formalmente la licitación.

Así quedaría el estadio Atanasio Girardot. Foto: Alcaldía de Medellín

Además, el mandatario aseguró que esta nueva construcción generará más de 430 empleos directos, reactivará la economía local y traerá nuevos ingresos al presupuesto distrital que serán reinvertidos en programas sociales, culturales y deportivos.

Así, la Alcaldía busca garantizar la transparencia y pluralidad con la ciudadanía en una obra que involucra a los antioqueños y uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

El proyecto no solo apunta a modernizar el estadio para eventos deportivos y conciertos internacionales, sino también a dinamizar la economía local. El Atanasio Girardot fue inaugurado en 1953 y ha sido sede de eventos históricos como la Copa América 2001, el Mundial Sub-20 de 2011 y partidos de la Selección Colombia.

Mientras avanza el proceso contractual, el Distrito también continúa adelantando trámites como la licencia de construcción.