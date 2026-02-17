Antioquia

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

El proyecto prevé aumentar la capacidad de 45.200 a aproximadamente 60.000 espectadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 9:04 a. m.
Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado.
Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado. Foto: cortesía

La Alcaldía de Medellín radicó ante la Curaduría Urbana la solicitud de licencia de construcción para avanzar en la modernización del estadio Atanasio Girardot, un paso clave que permite conocer cómo quedaría el escenario deportivo tras una intervención integral que busca convertirlo en uno de los más modernos a nivel internacional.

Según informó la administración distrital, junto con la solicitud se entregaron los estudios técnicos y el anteproyecto arquitectónico, así como los diseños estructurales y especializados, entre ellos estudios de suelos, seguridad humana y topografía. Estos documentos permitirán a la Curaduría adelantar el análisis técnico, jurídico y urbanístico requerido para autorizar las obras.

Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado.
Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado. Foto: cortesía

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que el proyecto contempla una transformación profunda del escenario. “Tendremos un campo de juego totalmente renovado, con la mejor tecnología y uno de los mejores céspedes que pueda tener cualquier estadio”, afirmó el mandatario, al tiempo que destacó los avances en la consultoría tecnológica asociada a seguridad, accesos, cámaras, Puesto de Mando Unificado, iluminación y sonido.

Gutiérrez recalcó que el objetivo es elevar el estándar del estadio a nivel global y mantener su carácter público. “Estamos trabajando para tener uno de los mejores estadios del mundo. Y será 100 % público”, señaló, al explicar que la renovación no solo impactará el fútbol profesional, sino también la realización de grandes eventos culturales y deportivos.

Nación

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Medellín

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Medellín

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Medellín

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

Medellín

UNGRD anuncia instalación de dos puentes modulares para aliviar la movilidad entre Necoclí y San Juan de Urabá y Arboletes

Medellín

Estas son las vías con mejor conexión vial entre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá

Medellín

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Deportes

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Deportes

Apoteósico recibimiento a Lionel Messi en el Atanasio Girardot: locura total apenas salió a la cancha

Deportes

El impacto económico que genera para Medellín la presencia de Messi en el Atanasio Girardot

El trámite de la licencia, regulado por el Decreto 1077 de 2015, es obligatorio para proyectos que incluyan ampliaciones o modificaciones estructurales. En esta fase participan de manera articulada la Empresa de Desarrollo Urbano, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Movilidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de movilidad. De forma paralela, se adelantan estudios ambientales relacionados con el manejo de especies arbóreas y la conectividad ecológica del entorno.

Una vez se obtenga la licencia, el Distrito avanzará en el proceso contractual. De acuerdo con el cronograma presentado por el alcalde, los prepliegos se publicarían en abril en Secop II, la licitación se abriría en mayo, la adjudicación se realizaría en junio y las obras podrían iniciar a finales de julio. “Para avanzar en esto es fundamental lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos hecho durante todos estos meses para radicar hoy en Curaduría”, explicó.

La modernización del Atanasio Girardot tendrá una inversión superior a 752.000 millones de pesos y contempla intervenir más de 32.500 metros cuadrados del escenario y cerca de 33.000 metros cuadrados de espacio público. El proyecto prevé aumentar la capacidad de 45.200 a aproximadamente 60.000 espectadores, renovar fachada y cubierta, instalar nueva silletería, mejorar la accesibilidad y aumentar en un 33 % las unidades sanitarias.

Desde la Alcaldía también se indicó que se han realizado espacios de socialización con actores vinculados al estadio, como clubes profesionales, arrendatarios, venteros y promotores de eventos, con el fin de recoger necesidades y expectativas frente a una obra que cambiaría de manera sustancial la imagen y funcionalidad del principal escenario deportivo de Medellín.

Más de Medellín

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Fico Gutiérrez arremetió contra el presidente y el ministro de Salud por la muerte del niño Kevin Acosta

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Lluvias en Medellín.

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Padre Julián David Maldonado, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, tuvo una discusión con una monja en Guarne, Antioquia.

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

UNGRD anuncia la instalación de dos puentes modulares en Necoclí y San Juan de Urabá para aliviar los daños causados por las inundaciones.

UNGRD anuncia instalación de dos puentes modulares para aliviar la movilidad entre Necoclí y San Juan de Urabá y Arboletes

Peaje de la autopista Medellín - Bogotá y Las Palmas subirán de precio este 1 de enero.

Estas son las vías con mejor conexión vial entre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá

Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país.

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, investigado por presuntos hechos de corrupción.

Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

Inundaciones en San Juan de Urabá, en Antioquia.

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Noticias Destacadas