Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

La Alcaldía de Medellín radicó ante la Curaduría Urbana la solicitud de licencia de construcción para avanzar en la modernización del estadio Atanasio Girardot, un paso clave que permite conocer cómo quedaría el escenario deportivo tras una intervención integral que busca convertirlo en uno de los más modernos a nivel internacional.

Según informó la administración distrital, junto con la solicitud se entregaron los estudios técnicos y el anteproyecto arquitectónico, así como los diseños estructurales y especializados, entre ellos estudios de suelos, seguridad humana y topografía. Estos documentos permitirán a la Curaduría adelantar el análisis técnico, jurídico y urbanístico requerido para autorizar las obras.

Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado. Foto: cortesía

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que el proyecto contempla una transformación profunda del escenario. “Tendremos un campo de juego totalmente renovado, con la mejor tecnología y uno de los mejores céspedes que pueda tener cualquier estadio”, afirmó el mandatario, al tiempo que destacó los avances en la consultoría tecnológica asociada a seguridad, accesos, cámaras, Puesto de Mando Unificado, iluminación y sonido.

Gutiérrez recalcó que el objetivo es elevar el estándar del estadio a nivel global y mantener su carácter público. “Estamos trabajando para tener uno de los mejores estadios del mundo. Y será 100 % público”, señaló, al explicar que la renovación no solo impactará el fútbol profesional, sino también la realización de grandes eventos culturales y deportivos.

El trámite de la licencia, regulado por el Decreto 1077 de 2015, es obligatorio para proyectos que incluyan ampliaciones o modificaciones estructurales. En esta fase participan de manera articulada la Empresa de Desarrollo Urbano, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Movilidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de movilidad. De forma paralela, se adelantan estudios ambientales relacionados con el manejo de especies arbóreas y la conectividad ecológica del entorno.

Una vez se obtenga la licencia, el Distrito avanzará en el proceso contractual. De acuerdo con el cronograma presentado por el alcalde, los prepliegos se publicarían en abril en Secop II, la licitación se abriría en mayo, la adjudicación se realizaría en junio y las obras podrían iniciar a finales de julio. “Para avanzar en esto es fundamental lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos hecho durante todos estos meses para radicar hoy en Curaduría”, explicó.

La modernización del Atanasio Girardot tendrá una inversión superior a 752.000 millones de pesos y contempla intervenir más de 32.500 metros cuadrados del escenario y cerca de 33.000 metros cuadrados de espacio público. El proyecto prevé aumentar la capacidad de 45.200 a aproximadamente 60.000 espectadores, renovar fachada y cubierta, instalar nueva silletería, mejorar la accesibilidad y aumentar en un 33 % las unidades sanitarias.

Desde la Alcaldía también se indicó que se han realizado espacios de socialización con actores vinculados al estadio, como clubes profesionales, arrendatarios, venteros y promotores de eventos, con el fin de recoger necesidades y expectativas frente a una obra que cambiaría de manera sustancial la imagen y funcionalidad del principal escenario deportivo de Medellín.