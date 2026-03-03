Música

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

Estos son todos los datos que se deben conocer para ir al concierto del reguetonero.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de marzo de 2026, 3:00 p. m.
Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Medellín
Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Medellín

Medellín se prepara para una noche que promete quedar marcada en la historia del género urbano. El próximo 5 de septiembre, el Estadio Atanasio Girardot será el escenario donde el reguetón viva uno de sus capítulos más simbólicos.

El protagonista será Arcángel, conocido como “La Maravilla” o “Papi Arca”, quien llega a la capital antioqueña con un show que busca sellar ese lazo musical entre Puerto Rico y Medellín, dos territorios que han sido cuna y motor del movimiento urbano.

Más que un concierto, la cita se ve como un encuentro entre generaciones y culturas que comparten un mismo ritmo y un mismo idioma musical. Puerto Rico y la llamada capital mundial del reguetón se unen en una sola tarima para rendir homenaje a una trayectoria que ha dejado huella.

Arcángel en Medellín no será solo un espectáculo: apunta a convertirse en una de esas noches destinadas a ocupar un lugar en las páginas doradas del género.

Concierto de Arcángel en Medellín: fecha, lugar, precio de boletería

  • Fecha: 5 de septiembre de 2026
  • Lugar: Medellín - Estadio Atanasio Girardot
  • Preventa Banco Fallabella: del 3 de marzo a las 10:00 a. m., al 5 de marzo a las 9:59 a. m.
  • Venta general: 5 de marzo a las 10:00 a. m.

Precios de boletería

  • Norte baja: (Precio full) $120.000
  • Norte alta: (Precio full) $156.000
  • Preferencial: (Precio full) $187.000
  • Oriental baja: (Precio full) $240.000
  • Occidental baja: (Precio full) $300.000
  • Oriental baja: (Precio full) $360.000
  • VIP: (Precio full) $396.000
  • Occidental alta: (Precio full) $432.000
  • Occidental plata alta: (Precio full) $721.000
  • Occidental oro alta: (Precio full) $841.000
  • Palco PMU: (Precio full) $961.000
  • Palcos platino Oriental (16-45): (Precio full) $10′080.000
  • Palcos platino Occidental (16-45): (Precio full) $10′080.000
  • Palcos platino oriental (1-15): (Precio full) $13′430.000
  • Palcos platino occidental (1-15): (Precio full) $13′430.000

En una de las últimas publicaciones del cantante de reguetón, afirmó que tenía más fechas por anunciar de su gira: “La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tú estás!!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 aniversario!!! www.la8vamaravilla.com Nos vamos de gira!!! Más fechas por anunciar!!! [Sic]”, escribió.

En este mismo post, sus fanáticos no ocultaron la emoción que sienten y afirmaron que lo quieren ver en diferentes países. “El papá de los pollitos”; “Te esperamos Arca”; “31 de agosto, te estaremos esperando con todo el amor que siembre recibes de nosotros! Te amamos!”; “Ecuador por favor, no me lo pierdo”; “Te esperamos, será un gran tour que nostalgia con emoción”, dicen algunos de sus fans.

