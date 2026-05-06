Revelan las razones por las que dejaron en libertad a hombre que atacó brutalmente a mujer en hotel de Medellín

La controversia sigue aumentando por la decisión del juez que otorgó la libertad condicional al hombre acusado de agredir violentamente a una mujer en un hotel de Medellín.

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El caso, que quedó registrado en videos de seguridad y se viralizó rápidamente en redes sociales, provocó indignación entre ciudadanos y autoridades, especialmente por la brutalidad con la que habría actuado el presunto agresor.

Las imágenes, grabadas en un hotel de El Poblado, muestran al hombre golpeando a la mujer de manera violenta durante un incidente que causó rechazo en todo el país. Después de que se conoció el video, policías de la Seccional de Protección de la Policía Metropolitana localizaron y arrestaron al supuesto agresor.

Sin embargo, aunque la captura fue legalizada y el hombre fue imputado por varios delitos, un juez tomó la decisión de otorgarle libertad condicional mientras avanza el proceso judicial.

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la determinación estuvo relacionada con condiciones psiquiátricas y otros aspectos técnicos valorados durante las audiencias.

“Al tipo, en el marco de las garantías que trae nuestro sistema penal, un juez de la República toma la decisión de darle libertad condicional teniendo en consideración algunos aspectos de salud del agresor, por condiciones psiquiátricas y otras consideraciones técnicas”, explicó el funcionario.

A pesar de eso, Villa destacó que desde la administración del distrito ven la decisión como peligrosa y preocupante para la seguridad de las víctimas. “Nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso”, afirmó.

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El secretario insistió en que lo ocurrido no puede catalogarse como una riña o un caso menor de violencia intrafamiliar. “Ahí no podemos decir que hubo una riña, ahí no podemos decir que se trata simplemente de lesiones personales. Lo que todos vemos a la luz de nuestros ojos en esos videos es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, señaló.

Aunque el hombre está en libertad condicional, debe seguir presentándose ante las autoridades porque el proceso penal en su contra sigue adelante. Además, el juez ordenó que el acusado se mantenga lejos de la víctima y del lugar donde sucedieron los hechos.

En su intervención, Villa criticó fuertemente el sistema penal colombiano y solicitó reformas para aumentar las penas contra quienes son arrestados por actos violentos.

“Aquí las garantías del sistema no pueden ser solamente para los delincuentes. Las garantías tienen que prevalecer principalmente para las víctimas y para la ciudadanía en general”, expresó.

El secretario aseguró que actualmente las autoridades terminan enfrentándose a un sistema que, según él, permite que muchos capturados recuperen rápidamente la libertad pese a las evidencias existentes.

Además, señaló que el caso evidencia la necesidad urgente de actualizar el sistema acusatorio colombiano. “El sistema penal se tiene que modificar, se tiene que actualizar, y aquí tiene que haber más herramientas legales para garantizar que capturas con evidencias tan claras como estas terminen con los responsables privados de la libertad”, sostuvo.

Mientras tanto, personas cercanas a la víctima dijeron que el agresor ya había mostrado comportamientos amenazantes antes. Una amiga de la mujer comentó a La Fm que había preocupaciones por amenazas recibidas antes. Esta situación causa más inquietud ahora después de que un juez decidiera que el hombre continúe el proceso sin estar en prisión.