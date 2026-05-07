Real Madrid anuncia medidas sobre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni: hay parte médico del uruguayo

Llegó el pronunciamiento oficial del Real Madrid, este jueves 7 de mayo, por el conflicto ya conocido y filtrado desde la prensa española. Este detalla una dura pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni, compañeros del cuadro merengue, y que llevó al uruguayo al hospital como consecuencia de las agresiones físicas entre ambos.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, reza el comunicado oficial del club español.

Y añaden: “El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondiente“.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Prensa española reporta pelea y escándalo en el Real Madrid: “Valverde acabó en el hospital”

Parte médico de Federico Valverde

Sobre Valverde, señalaron: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

A tres días del Clásico

El diario El País de Montevideo citó, por su parte, a fuentes cercanas al volante uruguayo que señalaron que “Tchouameni fue a buscar a Federico después del entrenamiento y no precisamente para darle la mano como están diciendo algunas personas”.

Según esas fuentes consultadas por el periódico uruguayo, la herida del Pajarito se produjo por un forcejeo y un golpe con una mesa.

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

🫣 Así fue el entrenamiento del Real Madrid que acabó con la pelea entre Tchouameni y Valverde pic.twitter.com/HIdR0b7hWN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 7, 2026

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Champions League por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barça se consagrará campeón de liga si puntúa el domingo en el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.

*Con información de AFP.