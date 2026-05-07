El deporte colombiano sufre una nueva pérdida tras conocerse la muerte de una de las figuras históricas del atletismo nacional en su historia, por sus logros deportivos y por su calidad humana, nada más y nada menos que Jaime Aparicio Rodewaldt.

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La noticia fue confirmada por Ramiro Varela, expresidente de la Federación Colombiana de Atletismo. El exdeportista, de 96 años, partió de esta tierra en la clínica Valle de Lily, en Cali.

Aparicio representó la idiosincrasia del pueblo caleño durante toda su carrera profesional, bañando de oro a nuestro país por primera vez en la historia de los Juegos Bolivarianos en el año 1947 y consiguiendo un valioso palmarés.

Es un ex vallista colombiano que compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1948 y en los Juegos Olímpicos de Verano de 1956. Foto: Running Colombia

Su legado trascendió las pistas. Su nombre fue utilizado para denominar la Unidad Deportiva Panamericana Jaime Aparicio, uno de los complejos deportivos más reconocidos de Cali y sede de diferentes competencias nacionales e internacionales.

No es para menos; Aparicio fue una de las principales figuras del atletismo colombiano durante las décadas de 1940 y 1950, especialmente en pruebas de velocidad y vallas. Su trayectoria estuvo marcada por participaciones destacadas en eventos internacionales, donde logró múltiples medallas representando a Colombia.

Fue el primer colombiano en ganar en el exterior, en días en los que el deporte era considerado "vagancia". Foto: José Luis Guzmán - El País / Redes sociales

La Secretaría del Deporte y la Recreación recordó, a través de un comunicado, sus grandes logros en el continente:

Primer lugar en los 400 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950.

Presea dorada en los Juegos Panamericanos de 1951 realizados en Buenos Aires, donde destrozó a sus adversarios.

Título de los 400 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, además, ganó la medalla de plata en los 200 metros planos en 1954.

Medalla de oro en los 400 metros con vallas y plata en los 200 metros durante el Campeonato Sudamericano de São Paulo.

Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1955 realizados en Ciudad de México.

Oro en los 400 metros planos y los 400 metros con vallas en el Campeonato Sudamericano de Santiago

Su última medalla se dio en 1958, cuando se colgó la plata en Montevideo, justamente en su competición más explorada.

Finalmente, fue uno de los primeros deportistas en la historia de Colombia en ir a los Juegos Olímpicos, tanto en 1948 como en 1956; sin embargo, no logró cruzar el umbral clasificatorio en ninguno de sus intentos.

El alcalde Alejandro Eder también tuvo un sentido mensaje tras la partida de Aparicio a través de sus redes sociales: “Gracias a él, Cali logró consolidarse como capital deportiva de América”.