“Las mesas de diálogo no son ninguna boleta para delinquir”: ministro de Defensa Pedro Sánchez sobre recientes acciones criminales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que en la actualidad no se encuentra ningún cese al fuego vigente con alguna de las organizaciones criminales que hacen o hicieron parte del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.

Dijo el ministro que las mesas de diálogo “no son ninguna boleta para delinquir”.

“En este momento no hay ningún cese al fuego contra cualquier grupo criminal. Solamente hay la orden, la instrucción de cumplir la Constitución y la ley, tal como también lo ha indicado el señor presidente de la República, de afectar aquellas estructuras criminales que viven de la economía ilegal y que están causando tanto daño. Hay una orden clara de afectarla críticamente. Las mesas de diálogo no son ninguna boleta para delinquir, y actuaremos y respaldaremos todos los procesos que se adelanten bajo la Ley 2272 del 2022, que es una ley aprobada por el Congreso de la República, que es de la paz total, pero también actuaremos firmemente contra todo actor criminal”, señaló el ministro Sánchez.

Y es que el país se encuentra sumergido en una espiral de violencia en diferentes regiones. Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco asesinaron a 20 civiles en la vía panamericana en el Cauca. El ELN generó repudio nacional sobre un juicio revolucionario contra funcionaros judiciales y policías que mantiene secuestrados.

Y las disidencias de Calarcá no frenan su accionar violento. Al parecer, estarían detrás del crimen del periodista Mateo Pérez, hecho materia de investigación en Antioquia.

Desde diferentes sectores políticos y económicos han criticado severamente la paz total del presidente Petro, que como lo señalan los documentos de la Fuerza Pública, las organizaciones ilegales se fortalecieron.

Quienes han logrado aumentar sus capacidades, según los expresado por la Fuerza Pública, han sido el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.