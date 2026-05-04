Frente 36 de alias Calarcá es el responsable de un nuevo homicidio de un militar en Antioquia

El Ejército confirmó el homicidio de un militar en el departamento de Antioquia a manos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
#ComunicaciónOficial | La Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, unidad de la Séptima División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que:— Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 4, 2026
1. En la madrugada de hoy, 4 de mayo, soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 sostuvieron… pic.twitter.com/UZpwOT8ejA
La estructura que ejecutó el crimen del soldado fue el frente 36, que delinque en el departamento de Antioquia. Sobre el caso indicó el Ejército que: “En la madrugada de hoy, 4 de mayo, soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 36, en la vereda Palmichal, municipio de Briceño, Antioquia”.
Así mismo indicó la institución militar que “en medio de la reacción fue impactado con un disparo nuestro #HéroePorSiempre soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”.
Como se recordará, la estructura 36 es una de las más sanguinarias de Calarcá. A esta se le adjudicó también el atentado terrorista contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en donde fueron asesinados 13 policías.
El hecho anteriormente descrito ocurrió cuando la aeronave de la Policía intentaba aterrizar para dejar a un personal de erradicación manual, cuando los hombres de Calarcá activaron un campo que habían preparado con explosivos.
La acción criminal hizo que la aeronave quedara completamente destruida y sus ocupantes, algunos fallecieron en el momento y otros en horas siguientes, quienes no recibieron el apoyo de inmediato por parte de la fuerza pública.
Hay que anotar que, pese a los graves hechos violentos en los que han incurrido los hombres de Calarcá, el presidente Gustavo Petro les mantiene beneficios jurídicos, como suspendidas las órdenes de captura en su contra por hacer parte del proyecto de Paz Total, que se inició con el entonces Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco.