Frente 36 de alias Calarcá es el responsable de un nuevo homicidio de un militar en Antioquia

El Ejército confirmó el homicidio de un militar en el departamento de Antioquia a manos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La estructura que ejecutó el crimen del soldado fue el frente 36, que delinque en el departamento de Antioquia. Sobre el caso indicó el Ejército que: “En la madrugada de hoy, 4 de mayo, soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 36, en la vereda Palmichal, municipio de Briceño, Antioquia”.

Así mismo indicó la institución militar que “en medio de la reacción fue impactado con un disparo nuestro #HéroePorSiempre soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”.

Alias Calarcá, jefe de las Disidencias de las Farc, sigue con beneficios jurídicos por orden del presidente Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Como se recordará, la estructura 36 es una de las más sanguinarias de Calarcá. A esta se le adjudicó también el atentado terrorista contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en donde fueron asesinados 13 policías.

El hecho anteriormente descrito ocurrió cuando la aeronave de la Policía intentaba aterrizar para dejar a un personal de erradicación manual, cuando los hombres de Calarcá activaron un campo que habían preparado con explosivos.

La acción criminal hizo que la aeronave quedara completamente destruida y sus ocupantes, algunos fallecieron en el momento y otros en horas siguientes, quienes no recibieron el apoyo de inmediato por parte de la fuerza pública.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado mantener los beneficios jurídicos a alias Calarcá. Foto: Getty Images via AFP

Hay que anotar que, pese a los graves hechos violentos en los que han incurrido los hombres de Calarcá, el presidente Gustavo Petro les mantiene beneficios jurídicos, como suspendidas las órdenes de captura en su contra por hacer parte del proyecto de Paz Total, que se inició con el entonces Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco.