“¿Cuánto van a dar por esa vuelta? Tú sabes que es delicado”, es la conversación que quedó registrada entre Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y una persona identificada como Miguel. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, este hombre fue el encargado de “gemelear” una SIM card de un número registrado a nombre de Day Vásquez, su examiga, para interceptar sus comunicaciones.

Estos son los detalles de una investigación por presunta violación de datos que comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y que dejaría como víctima a Day Vásquez

La conversación es de mayo de 2023, dos meses antes de la captura de Nicolás Petro. Laura Ojeda, presuntamente, contactó a alguien con quien previamente tuvo comunicación para una “vuelta” similar: “Habla con tu amigo de aquella vez para saber si fueron a buscar la SIM card de este número, el mismo de aquella vez”.

Según el expediente, la actual pareja de Nicolás Petro, presuntamente, encargó la “vuelta” con el único objetivo de copiar una SIM card que le permitiera estar pendiente de las comunicaciones y actividades de la que fue su amiga.

La “vuelta” de Laura Ojeda consistió, según los investigadores, en interceptar las comunicaciones o chuzar a Day Vásquez. El encargado de hacerlo le recordó que ese trabajo era un asunto “delicado”.

Laura Ojeda y Day Vásquez comparten los mismos delitos en dos investigaciones distintas. Foto: INSTAGRAM @LAURAOJEDAE

Laura Ojeda: Soy Lau, la amiga de Valeria; porfa si puedes hablar con tu amigo de aquella vez.

Miguel: Hola, buenos días. Bien y tú. Ya le pregunto si aún está trabajando.

L.O.: Sí porfis, me cuentas.

M.: Sí está trabajando, ¿cuánto van a dar por esa vuelta? Tú sabes que es delicado.

L.O.: ¿250?

M.: Ya le digo.

L.O.: Vale mi vida.

M.: Que sí.

L.O.: Bueno.

Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, procesado por la justicia, apareció al lado del presidente en evento de Ibagué

El pago por la “vuelta” quedó fijado, según esos mensajes. Lo que faltaba era definir de qué forma se haría. El intermediario le recomendó a Laura Ojeda hacerlo a través de un número de Nequi, al que efectivamente consignaron. La constancia quedó en un comprobante de pago al número señalado y por un monto de 250.000 pesos. SEMANA conoció el soporte de esa consignación.

Los mensajes posteriores entre el intermediario y Laura Ojeda advierten los movimientos de Day Vásquez, las actividades de la línea telefónica, incluso que no sería la primera vez chuzando las comunicaciones de la exesposa de Nicolás Petro.

SEMANA conoció las pruebas contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro. Foto: adobe stock

L.O.: ¿Pero sí han ido a buscar la SIM card?

M.: Sí… ya te mando el pantallazo… el 2 de mayo donde dice cambio de chip, ahí tienes de paso todo lo que ha hecho en los últimos meses en esa línea.

Las conversaciones que forman parte del material de prueba recaudado por la Fiscalía y condensado en varios informes de policía judicial, como parte de la extracción que se hizo al celular de Laura Ojeda, tras la captura de Nicolás Petro, serán fundamentales para la imputación de cargos el próximo 12 de mayo.

Dicha imputación generó una reacción en Nicolás Petro, quien, en sus redes sociales, expresó rechazo a la decisión de la Fiscalía y cuestionó a la fiscal del caso, Lucy Laborde.

Se aplazó la acusación en contra de Day Vásquez por las interceptaciones a Laura Ojeda. ¿Qué pasó?

“Como yo no decidí convertirme en un arma contra mi padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años. Han violentado los derechos de un bebé de dos años. Miserables. Como la fiscal Lucy Laborde no ha podido conmigo ahora va por Laura”, dijo Nicolás Petro en su cuenta de X.

En el caso de Laura Ojeda, de acuerdo con los elementos de prueba, es obvio que la conversación con su intermediario para la “vuelta” requiere de una investigación profunda. La Fiscalía le imputará dos delitos: violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos, los mismos por los que está investigada Day Vásquez. El ente acusador no solicitará medida de aseguramiento.

Day Vásquez. Foto: Instagram Day Vasquez

El presagio de Nicolás

Un informe de policía judicial, con la extracción al celular de Laura Ojeda, reveló que Nicolás Petro sabía que en su contra se estaba redactando una orden de captura. Las conversaciones del hijo del presidente con su novia advertían el presagio del exdiputado del Atlántico.

De manera reiterada, Nicolás Petro le decía a Laura Ojeda que su situación no era un “juego” y que iba a terminar capturado por cuenta de la investigación que tenía la Fiscalía y que se alimentaba con las declaraciones, pruebas y evidencias entregadas por Day Vásquez, luego de su entrevista con SEMANA.

Nicolás Petro aseguró que un reconocido político “pidió su cabeza” al fiscal y a la procuradora: “Me voy preso”. Foto: INSTAGRAM @lauraojedae

Nicolás Petro: Esto no es un juego, puede más tu ego que mi situación y de qué va a servir eso si me voy preso, o ¿acaso tú quieres que ese bebé tenga un papá preso?

Laura Ojeda: Cobarde, no caerá preso. Solo te sigues dejando manipular de esa triple hp y que a mí no me vas a manipular, como ella lo hace contigo.

Nicolás Petro incluso acusó a figuras de la política de estar detrás de lo que llamó “su cabeza” a través de la Fiscalía y la Procuraduría. En ese punto, cuatro meses antes de su captura, Nicolás aseguró que tenía un “plan para salir de todo esto”.

Nicolás Petro le advirtió a Laura Ojeda que la investigación de la Fiscalía podría llevarlo a la captura. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

“Parece que no entiendes la situación. Para que sepas, Vargas Lleras le pidió al fiscal mi cabeza, igual a la procuradora. Ganas tú, gana ella y yo me voy preso”, dijo Nicolás en una conversación con Laura Ojeda el 17 de marzo de 2023, previo a su captura.

La respuesta de Laura fue: “No cuentes conmigo”. También se advertía que otros problemas se asomaban en el proceso, particularmente unos audios en poder de Day Vásquez.

La imputación señalará que Laura Ojeda habría gestionado la clonación de una SIM card de Day Vásquez. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Laura Ojeda: Ya los entregó a Vicky Dávila.

Nicolás Petro: Sí.

Laura Ojeda: Ya es lo último que tiene para chantajear, toca es la guerra con esa perra.

La imputación contra Laura Ojeda resumirá que fue ella, presuntamente, la encargada de contactar a un funcionario de una empresa de telefonía, a través de un tercero, para clonar una SIM card de Day Vásquez y pagar, según el comprobante, 250.000 pesos por la información.