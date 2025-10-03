Suscribirse

Confidenciales

Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, procesado por la justicia, apareció al lado del presidente en evento de Ibagué

La compañera sentimental del hijo de Gustavo Petro, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estuvo cerca del gabinete ministerial.

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 1:04 a. m.
alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025
alocución Gustavo Laura Ojeda Petro 3 octubre 2025 | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro estuvo acompañado por varios ministros y funcionarios del Gobierno durante un evento que hizo en la ciudad de Ibagué.

En la capital del departamento del Tolima el mandatario habló de la constituyente, de la reelección de su proyecto político, de la victoria que tendría en las urnas si la reelección estuviera viva, sobre Palestina, Donald Trump, entre otros.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue que siempre a su lado estuvo Laura Ojeda, la mujer quien es pareja sentimental de Nicolás Petro, el hijo del presidente que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante toda la transmisión la presencia de Ojeda fue notoria porque siempre estuvo al lado del presidente Petro y muy cerca de los principales ministros como el del Interior, Armando Benedetti.

La presencia de Ojeda es extraña, ya que muchos de los cercanos a Petro no estuvieron acompañándolo durante su extenso discurso en el Tolima.

Laura OjedaNicolás PetroGustavo Petro

