Confidenciales

Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, procesado por la justicia, apareció al lado del presidente en evento de Ibagué

La compañera sentimental del hijo de Gustavo Petro, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estuvo cerca del gabinete ministerial.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

4 de octubre de 2025, 1:04 a. m.