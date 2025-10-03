Suscribirse

Gobierno

Presidente Petro propone hacer en Colombia la ruta del arroz, así como China tiene la de la seda, durante su alocución en Ibagué

Lanzó la propuesta durante su intervención en el parque Murillo Toro de la capital del Tolima.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Economía
4 de octubre de 2025, 12:27 a. m.
Alocución del presidente Gustavo Petro, desde Ibagué
Alocución del presidente Gustavo Petro, desde Ibagué, 3 de octubre de 2025 | Foto: Presidencia / Transmisión de Youtube

El tema del arroz, muy cercano a la población tolimense, hizo parte de la intervención del presidente Gustavo Petro en el parque Murillo Toro de Ibagué, donde convocó a los ciudadanos a la plaza pública y en donde se refirió a una diversidad de temas, tanto nacionales como globales.

En la alocución, ante una nutrida asistencia, hizo un anuncio que le pidió volver realidad a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a quien le hizo halagos y le anticipó que será “presidenta” cuando él salga, en uno de sus próximos viajes, “donde si me reciben”, expresó, en referencia a la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa a ese país.

Presidente Gustavo Petro realiza una alocución

La ruta del arroz

Se trata de hacer en Colombia la ruta del arroz, así como China tiene la de la seda, según mencionó. “Si hay sobreoferta y se baja el precio, nuestro destino es exportar. Exportar cereales, no venenos”, dijo en referencia al petróleo, el carbón y la coca. “Colombia puede alimentar a parte del mundo”, expresó.

El jefe del Estado se refería a la situación que ha tenido el arroz en Colombia, de manera recurrente, pues en la época de una cosecha grande, la sobreoferta pone contra las cuerdas a los productores y, en esas temporadas, terminan produciendo a pérdidas.

“Si la oferta de arroz es mayor que la demanda, podemos exportar. Entonces, hagamos la ruta del arroz”, propuso.

alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025
Alocución de Gustavo Petro el 3 octubre 2025 | Foto: Presidencia

En ese contexto, habló de dos departamentos arroceros: “Primero el Huila y después el Tolima”, donde más se ha disminuido la pobreza, lo que atribuyó a la agricultura, que es una de las ramas de la economía por la que ha apostado el Gobierno, como alternativa a la industria del petróleo y gas, de la cual depende la mayor parte de los ingresos de Colombia.

Según sus cuentas, la región que ha disminuido la pobreza en 8,6 % es Ibagué y Neiva, y todo se le debe al campo, argumentó Petro en la plaza pública. “Volvimos a lograr que la semilla en la tierra produzca alimentos”, explicó a la multitud.

alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025
Alocución de Gustavo Petro el 3 octubre 2025 | Foto: Presidencia

Llamado a la asociatividad

Petro se dirigió a los productores de arroz que, entre otras, durante este año ya estuvieron en paro, porque les sobraba el producto y no había forma de almacenarlo. Los agricultores le venden directo a las molineras, que son las que trillan el arroz verde y lo vuelven blanco, previo a ponerlo a disposición del consumidor.

De esa manera, insistió en su propuesta de asociatividad, tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, para ser dueños de los molinos.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, durante la alocución presidencial en Ibagué. 3 de octubre de 2025
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, durante la alocución presidencial en Ibagué. 3 de octubre de 2025 | Foto: Presidencia / Transmisión de Youtube

Hay que recordar que la ruta de la seda, de China, implica conectividades terrestres y marítimas encaminadas a mantener una logística para la promoción del comercio. En ella, participan 146 países, y Colombia adhirió en mayo de 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

2. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

3. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

4. Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

5. Rifirrafe entre las campañas de Daniel Quintero y de Iván Cepeda por “ataques” de Gustavo Bolívar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PetroeconomíaArrozruta

Noticias Destacadas

Nilson Julián Cañaveral se desempeñaba como operador de maquinaria de la Alcaldía de Jamundí.

Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

Redacción Semana

Denuncian secuestro de Sara Sofía González Fajardo, lideresa campesina y secretaria de una JAC de Jamundí

Redacción Semana
Inpec

Asesinan a otro guardia del Inpec, esta vez en Palmira. Investigaciones apuntan a una orden de Pipe Tuluá, quien será extraditado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.