Presidente Petro propone hacer en Colombia la ruta del arroz, así como China tiene la de la seda, durante su alocución en Ibagué
Lanzó la propuesta durante su intervención en el parque Murillo Toro de la capital del Tolima.
El tema del arroz, muy cercano a la población tolimense, hizo parte de la intervención del presidente Gustavo Petro en el parque Murillo Toro de Ibagué, donde convocó a los ciudadanos a la plaza pública y en donde se refirió a una diversidad de temas, tanto nacionales como globales.
En la alocución, ante una nutrida asistencia, hizo un anuncio que le pidió volver realidad a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a quien le hizo halagos y le anticipó que será “presidenta” cuando él salga, en uno de sus próximos viajes, “donde si me reciben”, expresó, en referencia a la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa a ese país.
La ruta del arroz
Se trata de hacer en Colombia la ruta del arroz, así como China tiene la de la seda, según mencionó. “Si hay sobreoferta y se baja el precio, nuestro destino es exportar. Exportar cereales, no venenos”, dijo en referencia al petróleo, el carbón y la coca. “Colombia puede alimentar a parte del mundo”, expresó.
El jefe del Estado se refería a la situación que ha tenido el arroz en Colombia, de manera recurrente, pues en la época de una cosecha grande, la sobreoferta pone contra las cuerdas a los productores y, en esas temporadas, terminan produciendo a pérdidas.
“Si la oferta de arroz es mayor que la demanda, podemos exportar. Entonces, hagamos la ruta del arroz”, propuso.
En ese contexto, habló de dos departamentos arroceros: “Primero el Huila y después el Tolima”, donde más se ha disminuido la pobreza, lo que atribuyó a la agricultura, que es una de las ramas de la economía por la que ha apostado el Gobierno, como alternativa a la industria del petróleo y gas, de la cual depende la mayor parte de los ingresos de Colombia.
Según sus cuentas, la región que ha disminuido la pobreza en 8,6 % es Ibagué y Neiva, y todo se le debe al campo, argumentó Petro en la plaza pública. “Volvimos a lograr que la semilla en la tierra produzca alimentos”, explicó a la multitud.
Llamado a la asociatividad
Petro se dirigió a los productores de arroz que, entre otras, durante este año ya estuvieron en paro, porque les sobraba el producto y no había forma de almacenarlo. Los agricultores le venden directo a las molineras, que son las que trillan el arroz verde y lo vuelven blanco, previo a ponerlo a disposición del consumidor.
De esa manera, insistió en su propuesta de asociatividad, tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, para ser dueños de los molinos.
Hay que recordar que la ruta de la seda, de China, implica conectividades terrestres y marítimas encaminadas a mantener una logística para la promoción del comercio. En ella, participan 146 países, y Colombia adhirió en mayo de 2025.