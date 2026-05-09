El país se estremeció con las aterradoras imágenes del asesinato a sangre fría de un miembro de la producción Sin senos sí hay paraíso, atacado por la espalda con un cuchillo por un hombre desconocido. Luego se desencadenó un caos que terminó con la muerte de otras dos personas, entre ellas el agresor. Lo peor es que este derramamiento de sangre estaba anunciado.

SEMANA tiene en su poder el expediente judicial con imágenes y testimonios de lo que ocurrió en inmediaciones del Instituto Roosevelt, donde de forma inesperada llegó la tragedia, dejando tres muertos a cuchillo. Ahora hay dos personas investigadas y respondiendo ante la Justicia por el delito de homicidio doloso.

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Uno de los principales testigos es justamente el guarda de seguridad que se encontraba en la portería, apenas a unos pocos metros del sitio donde comenzó todo.

“Como a las 14:45 sale un muchacho de la producción que estaba dentro del parqueadero. En ese momento había mucha gente adentro de una productora que estaba grabando y pidieron el parqueadero para set de vestuario. Uno de ellos sale a fumar y es cuando se acerca el señor que estaba rondando y, sin mediar palabra, con un cuchillo se le viene por detrás y le pasa el cuchillo por el cuello, como degollándolo”, es el crudo relato del funcionario de vigilancia que presenció el crimen.

Los fotogramas obtenidos por SEMANA, tomados de las cámaras de seguridad del lugar, coinciden exactamente con la narración.

Son 45 los fotogramas con los que la Fiscalía reconstruyó los trágicos hechos. SEMANA presenta las imágenes más reveladoras. Foto: : SUMINISTRADA A SEMANA

En la descripción de la imagen de los investigadores se lee: “En la cámara número 20 se ilustra que, siendo las 14:53, la víctima, que viste una gorra de color azul, camiseta color amarillo y jean de color azul, es atacada por el agresor, el cual viste una gorra de color rojo, chaqueta negra, manga larga, agrediendo a la víctima en el cuello con un cuchillo”.

Este fue el inicio de la tragedia, que se describió en detalle con la narración y las imágenes consignadas en el expediente.

Así continuó el relato del guarda de seguridad: “El muchacho herido se gira y le empieza a gritar al tipo que por qué lo agredía, que no apuñalara, y se ve que se va a correr hacia la parte de arriba. El agresor lo persigue y le daba más puñaladas por la espalda. No sé si se las pegaba, pero se veía que le lanzaba”.

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En ese momento, como también se ve en las imágenes, salieron varios compañeros de la producción a perseguir al agresor. Llevaban palos, piedras y un cuchillo. Los registros gráficos no dejan dudas: el hombre fue alcanzado, apuñalado en varias ocasiones, golpeado con una varilla y a patadas. Sin embargo, el agresor alcanzó a defenderse y asesinó a otra de las personas que lo perseguían.

“Vi que unos tenían como piedras para defenderse, y el agresor tenía el cuchillo. El tipo lesiona a dos más de la producción con el cuchillo. Esos dos heridos caen también en el lugar. Entonces, los de producción y logística lo persiguen y lo alcanzan en la parte de abajo”, complementó el vigilante.

En las imágenes en poder de SEMANA se observa lo narrado por el hombre de seguridad. Se ve cómo salieron personas de producción y cómo fueron atacados por el hombre, que tenía problemas psiquiátricos y de consumo de drogas.

Según la investigación, Josué Cubillos García sufría de problemas psiquiátricos y de consumo de drogas. Foto: : SUMINISTRADA A SEMANA

En las fotos también se observa cómo los compañeros de trabajo del hombre atacado salieron armados. Se distinguen dos hombres con cuchillo, otro más que llevaba una varilla. Todos persiguieron y alcanzaron al atacante.

Las imágenes son crudas. A unos diez metros de la portería, “un joven que viste chaqueta color rojo, gorra color negro y pantalón color negro, sigue corriendo detrás del victimario con la intención de seguirlo agrediendo con arma corto punzante”, señala el informe del investigador de campo.

Mientras todo esto ocurría, otro testimonio de un miembro de la producción relata una faceta adicional de lo ocurrido: “Nos encontrábamos haciendo una grabación. Siendo las 14 horas, nosotros tenemos un radio de comunicación, cuando escuchamos: ‘Ey, lo están apuñalando’. Yo dije: ‘Por favor, confirmen’. Yo quedé tieso”.

Luego del aviso, relató, llegaron al lugar de la tragedia y esto fue lo que se encontró: “Salimos a correr diciendo: ‘Un paramédico’. Cuando yo llego, encuentro a una persona tirada en el suelo y dos policías uniformados. Me acerqué pensando que era alguno de mis muchachos, pero los policías me retiraron”.

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Ahí ocurrió el desenlace fatal, la muerte del agresor y dos miembros de la producción: “Me dijeron que él fue quien agredió y mató a los demás, y yo pregunto: ‘¿Quiénes son?’. Y nos dicen que él fue quien mató a mis muchachos”.

Las imágenes de los fotogramas anticipan la tragedia que observó esta persona. En las imágenes se ve cómo el agresor atacó a quienes lo persiguieron hasta que, ante la persecución, huyó y fue alcanzado.

El joven de producción que en las imágenes se ve cuchillo en mano lo apuñaló por la espalda en varias ocasiones, mientras uno de sus compañeros lo golpeó con una varilla.

En pocos minutos llegó la policía e intervino, aunque ya era demasiado tarde. Le amarraron las manos al agresor y en ese momento las cámaras dejaron ver unas diez puñaladas en la espalda. Fue trasladado, pero murió rápidamente.

Dos mimebros de la producción de 'Sin senos si hay paraíso' fueron víctimas de homicidio. Foto: : SUMINISTRADA A SEMANA

El asunto terminó en una tragedia que, aun cuando parezca un lugar común, estaba anunciada. Entre los testimonios que recogieron los investigadores, hay uno que recuerda cómo el mismo atacante había ido el día anterior al Instituto Roosevelt, también agresivo, y amenazó con un cuchillo al vigilante de turno.

“Siendo las 2:05 de la tarde del día 17 de abril, me informa que en el área de archivo de consulta externa había un ciudadano que al parecer tenía una navaja. Se envió un vigilante a revisar; al momento de llegar, la persona que tenía la navaja estaba hablando con funcionarios y les manifestaba: ‘Esto es un instituto médico y me tiene que ayudar’. Eso fue lo que entendí, ya que este señor estaba aparentemente como drogado, no se le entendía muy bien”, narró la funcionaria sobre lo que fue la antesala de la tragedia".

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Al notar que estaba generando riesgo a las personas del Instituto, me le acerco y le indico que quienes estaban en la sala no podían colaborarle, y que yo lo podía orientar, pero en la parte de afuera. Al salir del edificio, este ciudadano agarra a un vigilante de la parte de atrás del cuello, específicamente de la ropa, y lo intimida con la navaja. Los vigilantes que estaban cerca lo reducen sin ningún tipo de agresión”, fue la descripción de la escena que se dio un día antes del triple homicidio.

La Fiscalía avanza en el caso. Josué Cubillos García sufría de problemas psiquiátricos y de consumo de drogas. Reclamó de forma violenta la atención que nunca obtuvo. El violento coletazo lo recibieron Henry Benavides y Nicolás Perdomo; los tres murieron. Esta tragedia tiene a otras dos personas respondiendo por homicidio doloso al reaccionar de forma igualmente violenta.