¿Reclusas webcam en la cárcel El Buen Pastor? Así estaría operando el negocio de contenido para adultos detrás de las rejas

Un reciente informe revelado por el programa Testigo Directo dejó al descubierto presuntas serias irregularidades al interior de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

De acuerdo a lo denunciado en dicho informe, algunas reclusas estarían llevando a cabo transmisiones de contenido para adultos, mientras pagan sus condenas.

¿Qué tan rentable es montar un estudio webcam?

Se trata más exactamente del negocio de las webcam en plena prisión, donde se supone que está prohibido el acceso a celulares, cámaras y conexiones a internet, por parte de las reclusas.

Una de las reclusas que habló en Testigo Directo dijo que el negocio les funciona muy bien, dado a que se convierte en un ingreso para ellas, mientras están detrás de las rejas.

“Hay un webcam, o dos webcam, o tres webcam. Entonces se turnan. De pronto dicen ellas, ‘a mí me toca trabajar y no tengo, un ejemplo para la encomienda’, entonces voy y muestro mi cuerpo y me pagan”, se escucha decir a una de las supuestas internas en el programa citado anteriormente.

Y agregó la mujer en Testigo Directo: “Hay muchas que trabajan de esa manera. Cobran claro su trabajo, o les envían la encomienda, o les envían el dinero a sus familias”.

Extradición en juego: la decisión que podría depender de una inspección en El Buen Pastor

Como era de esperarse, el presunto negocio de las webcam desde El Buen Pastor ha generado polémica, dado que hay quienes se preguntan dónde están los controles por parte del Inpec, entidad que por el momento no se pronunciado al respecto.

Sin embargo, algunos internautas aseguran que esto, al final, no termina siendo nada nuevo, dado a que el uso de los celulares en las cárceles no es algo nuevo. De allí, otra problemática que padecen miles ciudadanos de bien: la extorsión.

“Por Dios, de qué nos aterramos, estas cosas existen hace años, me refiero a que tengan acceso a internet y móviles; Y ahora con la fibra óptica que les va a dar Petro; Simple, pues que el Inpec los requise, el Ejército. Y durante el servicio, a todo el mundo entren requisas. Pero hasta que esa recocha de Inpec no sea transformada, no va pasar nada“, comentaron algunos internautas sobre el reportaje de el programa Testigo Directo.