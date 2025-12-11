Mujer intentó fugarse de la cárcel el Buen Pastor y el Inpec logró impedirlo: así pretendía escapar

En la mañana del jueves, 11 de diciembre, una riña dentro de uno de lo patios de la cárcel de mujeres El Buen Pastor derivó en un intento de fuga: una interna aprovechó el desorden para trepar hacia la parte alta de la infraestructura y dirigirse a una de las fachadas externas del penal. La maniobra no prosperó gracias al personal de custodia.

Los hechos comenzaron pasadas las 7:00 a.m., cuando se registró un conflicto entre internas en el llamado patio 6, un sector que en días previos había sido señalado por quejas sobre condiciones de higiene y alimentación.

En medio de ese disturbio, una mujer logró acceder a las azoteas y trató de avanzar por la estructura exterior; fue vista por miembros de la guardia y detenida antes de abandonar el establecimiento.

Durante las labores de control se habrían quemado colchones y hubo desórdenes generalizados en el área, lo que obligó a los uniformados a usar gases lacrimógenos para dispersar a un sector de las internas y asegurar el perímetro. En las labores de contención resultó lesionada una funcionaria del Inpec.

Horas después del incidente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el intento de fuga, frustrado por la rápida reacción y capacidad operativa del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV).

Tras controlar el suceso, las autoridades activaron los protocolos internos: realizaron un reconteo de la población privada de la libertad —que, según el parte oficial, arrojó 2.795 personas—, inspeccionaron las áreas involucradas y anunciaron que se adelantarán procedimientos disciplinarios correspondientes. El Inpec aseguró, además, que el penal mantiene su funcionamiento normal.

Este episodio ocurre en un momento de tensión en el sistema carcelario nacional: en los días anteriores se documentaron frecuentes fugas en otras cárceles, entre ellas la salida de un recluso de La Picota mediante la modalidad conocida como “cambiazo”, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y provocando órdenes de investigación sobre el personal involucrado en esos centros.

Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer que intentó escapar. Se ha ubicado este incidente en patio 6, un pabellón que ha sido foco de quejas por las condiciones sanitarias y por deficiencias en el servicio de alimentación.