Conmoción en Valledupar: Guardia del Inpec asesinó a patrullera de la Policía Nacional

El atroz crimen se registró a tempranas horas de este sábado, 29 de noviembre.

Redacción Nación
29 de noviembre de 2025, 10:32 p. m.
Vanesa de León Pertuz, patrullera asesinada.
Vanesa de León Pertuz, patrullera asesinada. | Foto: Tomada de las redes sociales de Vanesa de León Pertuz

Un violento hecho se presentó al interior de una vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo, en Valledupar, esta mañana de sábado, 29 de noviembre.

Vecinos del sector fueron alertados por los gritos de una mujer identificada como Vanesa de León Pertuz, patrullera que hacía parte del Departamento de Policía Cesar, quien fue atacada con un arma blanca a manos de su pareja sentimental, un sujeto identificado como Geovanni Mauricio Duván Quintero.

Contexto: Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

Su pareja sentimental le propinó varios impactos con arma cortopunzante en el pecho, lo que le ocasionó la muerte. Fue capturado por el cuadrante y será puesto a disposición de las autoridades por homicidio”, dijo a medios regionales el coronel Álex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar.

Aseguran que una vez dicho sujeto acabó con la vida de la uniformada, procedió a autolesionarse con la misma arma blanca con la que había matado a su pareja. Luego, se subió hasta el tercer piso de una vivienda y se lanzó al vacío.

Sin embargo, su intento de acabar también con su vida falló y Quintero, dragoneante del Inpec, resultó gravemente herido. Posteriormente, lo trasladaron hasta la Clínica Santa Isabel, donde su estado de salud es estable.

Medios locales afirman que el presunto asesino permanece a esta hora bajo custodia policial.

En cuanto a la uniformada asesinada, se estableció que era madre de un bebé y que actualmente estaba asignada a la Estación de Policía de Chimichagua y, que precisamente, hoy sábado se encontraba en su día de descanso.

Contexto: Se conoce lo que encontraron en habitación de capitán señalado de matar a subteniente y luego quitarse la vida: revelador detalle

Así mismo, todo parece indicar que la uniformada de la Policía Nacional y el guardia del Inpec llevaban una relación sentimental de aproximadamente nueve años.

Ahora, las autoridades llevan a cabo los procedimientos correspondientes para legalizar la captura de Quintero y, a la vez, recolectar las pruebas necesarias para avanzar en la investigación que permitirá establecer cómo ocurrió todo.

