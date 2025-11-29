Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

Una tragedia se presentó el pasado miércoles 26 de noviembre, en horas de la noche, al interior del Cantón Norte en Bogotá.

Ese día, en hechos que son materia de investigación, un capitán del Ejército identificado como Pablo Másmela atacó a bala a su expareja, una subteniente de nombre María Camila Mora.

Los hechos se presentaron al interior de un vehículo particular. De acuerdo con un pronunciamiento emitido desde el Ejército Nacional, todo ocurrió, “al parecer, en medio de un incidente de carácter personal”.

Ahora, cuando han pasado pocos días de este hecho, salieron a la luz dos videos en los que aparece la subteniente Mora.

En el más reciente, Mora apareció refiriéndose a su trayectoria en el Ejército Nacional, sus sueños y metas. Lo anterior, a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo.

El capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

“Si nos lo proponemos, lo podemos cumplir. Inicié mis estudios en la Escuela Militar de Cadetes donde me formé como profesional oficial de arma. Estudié relaciones internacionales y para hoy ostentar el cargo que tengo, siendo la primera mujer de aeronaves no tripuladas, tuve que capacitarme en la Escuela de Aviación del Ejército”, se escuchó decir de Mora en el video.

En dicho video, también expresó que su gran motivación era su mamá, quien fundó en ella “la templanza, la berraquera”.

“Y yo considero que donde quiera que esté, me acompaña, me guía y me da fuerzas para continuar cumpliendo metas, sueños, cumpliéndome a mí misma, a mi institución y, por qué no, siendo un ejemplo”, agregó la subteniente.

La subteniente María Camila Mora, asesinada en el Cantón Norte en Bogotá. pic.twitter.com/SdjrD4je0f — Angie (@Angie_ruiz26) November 29, 2025

En el segundo video, la subteniente del Ejército Nacional invitaba a los habitantes de Cúcuta a que se unieran a los desfiles militares del 20 de julio.

Dicho clic fue grabado en el 2022, cuando el ministro de Defensa era Diego Molano, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.