Suscribirse

NACIÓN

Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

Luego de dispararle a la subteniente Mora, el capitán Pablo Másmela acabó también con su vida.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
29 de noviembre de 2025, 9:19 p. m.
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar. | Foto: Foto 1: Blu Radio / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

Una tragedia se presentó el pasado miércoles 26 de noviembre, en horas de la noche, al interior del Cantón Norte en Bogotá.

Ese día, en hechos que son materia de investigación, un capitán del Ejército identificado como Pablo Másmela atacó a bala a su expareja, una subteniente de nombre María Camila Mora.

Los hechos se presentaron al interior de un vehículo particular. De acuerdo con un pronunciamiento emitido desde el Ejército Nacional, todo ocurrió, “al parecer, en medio de un incidente de carácter personal”.

Contexto: Habla exmilitar que conoció a subteniente asesinada por capitán del Ejército y siembra dudas: “No nos están diciendo la verdad”

Ahora, cuando han pasado pocos días de este hecho, salieron a la luz dos videos en los que aparece la subteniente Mora.

En el más reciente, Mora apareció refiriéndose a su trayectoria en el Ejército Nacional, sus sueños y metas. Lo anterior, a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo.

Capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora.
El capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

Si nos lo proponemos, lo podemos cumplir. Inicié mis estudios en la Escuela Militar de Cadetes donde me formé como profesional oficial de arma. Estudié relaciones internacionales y para hoy ostentar el cargo que tengo, siendo la primera mujer de aeronaves no tripuladas, tuve que capacitarme en la Escuela de Aviación del Ejército”, se escuchó decir de Mora en el video.

En dicho video, también expresó que su gran motivación era su mamá, quien fundó en ella “la templanza, la berraquera”.

Contexto: Se conoce lo que encontraron en habitación de capitán señalado de matar a subteniente y luego quitarse la vida: revelador detalle

“Y yo considero que donde quiera que esté, me acompaña, me guía y me da fuerzas para continuar cumpliendo metas, sueños, cumpliéndome a mí misma, a mi institución y, por qué no, siendo un ejemplo”, agregó la subteniente.

En el segundo video, la subteniente del Ejército Nacional invitaba a los habitantes de Cúcuta a que se unieran a los desfiles militares del 20 de julio.

Dicho clic fue grabado en el 2022, cuando el ministro de Defensa era Diego Molano, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

“Hoy los quiero invitar a que nos acompañen este 20 de julio en el desfile militar que se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta, en conmemoración a nuestros 212 años de independencia”, dijo Mora en ese video compartido por Molano en su cuenta en Instagram, el 18 de julio de 2022.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe apunta a derrotar a Petro en 2026 con la unión desde Fajardo hasta Abelardo: “Seguiría insistiendo en eso”

2. Venezuela le responde a Donald Trump con fuerte “advertencia”, tras el anuncio del cierre del espacio aéreo

3. Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

4. Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

5. Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta por incremento de actividad volcánica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ejército NacionalFemicidioAsesinato

Noticias Destacadas

Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.

Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

Redacción Nación
Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta tras incremento de actividad volcánica.

Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta por incremento de actividad volcánica

Redacción Semana
Los momentos de angustia en el centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga.

Balacera en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga: en video quedaron registrados los momentos de pánico

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.