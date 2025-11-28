Suscribirse

Nación

Se conoce lo que encontraron en habitación de capitán señalado de matar a subteniente y luego quitarse la vida: revelador detalle

Siguen saliendo más detalles sobre lo que rodea el caso de los dos oficiales encontrados muertos al interior de un carro.

Redacción Nación
28 de noviembre de 2025, 11:29 a. m.
Capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora.
Capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó al interior de un carro gris en el que, al parecer, el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata mató a la subteniente María Camila Mora Mahecha y luego se quitó la vida.

Los hechos sucedieron en el Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá, durante la noche de este miércoles 26 de noviembre.

Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata
Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata. | Foto: Colprensa / API

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles que rodean este caso, que ha generado consternación en el complejo militar y que abre muchas más preguntas.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, habló en Noticias Caracol y sacó a la luz lo que encontraron al interior de la habitación del capitán Masmela.

Contexto: Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

Hay muchas versiones que indican que los dos oficiales mantenían una relación, mientras que otras apuntan a que ya habían terminado. Sin embargo, lo cierto es que Masmela citó a Mora al interior del vehículo, aprovechando que estaba en Bogotá para dirigirse a un concierto.

En medio de las primeras pesquisas, el general Cardozo confirmó que en el automotor fue hallada el arma con la que el hombre aparentemente le disparó a la mujer y después se suicidó.

Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar. | Foto: Foto 1: Blu Radio / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

El alto oficial fue más allá y contó lo que, después de la doble muerte, hallaron en el cuarto que le correspondía al capitán. “En la habitación donde dormía se encontraron dos armas”, señaló.

“Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, añadió.

Un dato llamativo, según reveló Noticias Caracol, es que estos equipamientos hallados no eran parte de la dotación del uniformado, por lo que se desconoce cómo las consiguió, las ingresó al Cantón Norte y las guardó allí.

Contexto: Tras la tragedia en el Cantón Norte, se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

El Ejército ha dicho que las motivaciones de Masmela para cometer el crimen y acabar con su vida, al parecer, obedecen a temas personales, pero no se sabe con exactitud por qué lo hizo. Sin embargo, una de las hipótesis habla de una supuesta infidelidad, pero esto no ha sido confirmado.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer todo lo que rodea este caso.

Otro detalle importante es que, según se ha dicho, había una tercera persona en el vehículo: sería una compañera de la subteniente. Por ello, este testimonio será clave para dar con las respuestas de todos los interrogantes que existen.

El Ejército, en su momento, emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y explicó que los uniformados que estaban en el complejo militar hicieron el hallazgo tras escuchar una serie de detonaciones.

