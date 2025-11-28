Habla exmilitar que conoció a subteniente asesinada por capitán del Ejército y siembra dudas: “No nos están diciendo la verdad”

La extraña muerte del capitán del Ejército Pablo Andrés Masmela Zapata y la subteniente María Camila Mora Mahecha ha despertado muchas preguntas sobre qué fue lo que en verdad pasó al interior del carro que se encontraba en el Cantón Norte, en Bogotá.

Según las primeras informaciones, el hombre citó a la mujer al vehículo y allí, después de hablar por algunos minutos, le disparó y la mató. Acto seguido, accionó la misma arma contra su humanidad y se quitó la vida.

Sin embargo, todo está siendo materia de investigación y no se sabe con exactitud lo ocurrido. Además, se habla que detrás de las motivaciones del capitán habría cuestiones personales, ya que los dos habían sido pareja.

Subteniente del Ejército María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata. | Foto: Colprensa / API

En medio de la conmoción que hay por lo sucedido, apareció un exmilitar identificado como Paul Ochoa, quien publicó un video en el que contó que conoció a la subteniente y sembró dudas sobre las versiones que hay hasta el momento.

“Lo que está pasando con la muerte de la subteniente no cuadra y no nos están diciendo toda la verdad”, comenzó.

Ochoa explicó que Mora fue su comandante de pelotón en la base de Tolemaida, allí la conoció y pudo observar lo profesional que era en todo.

Por todo esto, cuestionó con dureza que su muerte y lo ocurrido en el Cantón Norte se reduzca simplemente a un problema de pareja. “¿En serio es tan rápido y tan simple?”, preguntó.

Según se ha dicho en los primeros reportes, había otra persona al interior del vehículo, se trataría de otra subteniente que estaba acompañando a Mora Mahecha. Por ello, Ochoa se mostró inconforme con que pese a que el testigo estaba, hoy en día no se conozca qué pasó con exactitud.

“Ahora se desconoce su declaración, no lo mencionan y no lo conocen. ¿Cómo es posible que un testigo desaparezca de la versión oficial? El Ejército está reduciendo un caso grave a un simple tema sentimental”, manifestó.

Además, recordó los cargos que ocupaban Masmela y Mora, así como el proceso que estaban realizando para ir ascendiendo. “Eso no es menor, eso no es un detalle, eso no se tapa”, comentó.

“Yo exijo claridad, respeto y que la declaración de la subteniente salga a la luz”, agregó.

Asimismo, pidió que se investigue con toda la celeridad y se explique si se cometió alguna falla que favoreció que hubiera este triste desenlace. “Que se hable con la verdad”, dijo de manera tajante.

“La subteniente Mora dedicó su vida al Ejército, no merece que su historia se cierre con silencios. (...) Esto no se puede quedar así”, concluyó.