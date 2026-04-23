Tremenda sorpresa se llevó un grupo de Policías que capturaron a un hombre y a una mujer en la localidad de Kennedy, en momentos que llevaban a cabo actividades de registro y control en esa zona de la ciudad.

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De acuerdo con las autoridades, al requisar al individuo notaron que este tenía un brazalete electrónico del Inpec. Y eso no fue todo; llevaba bajo su ropa un chaleco antibalas y una escopeta tipo changón.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, indicó que los hechos se registraron en el barrio New York. El hombre y la mujer fueron requeridos por los uniformados, luego de que los notaran en actitud sospechosa.

Según el oficial de la Policía, al verificar los delitos por los que el hombre estaba portando el brazalete electrónico del Inpec, lograron evidenciar que era por porte y tráfico de armas de fuego y hurto agravado.

#EsNoticia | Armado con una escopeta y hasta con un chaleco balístico, capturamos a un hombre en #Kennedy que además portaba brazalete electrónico del Inpec por los delitos de hurto y porte ilegal.



Fue detenido junto a su cómplice portando estupefacientes en el barrio New York. pic.twitter.com/W94RHgT9GR — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 23, 2026

Entre tanto, la mujer que lo acompañaba, quien intentó escapar, tenía escondido en un bolso más de 114 dosis de estupefacientes (bazuco) y dinero en efectivo, al parecer producto de esta actividad ilícita, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

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“Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, es importante destacar que en lo que va corrido del año 2026 en esta localidad, se ha logrado la captura de más de 776 personas por diferentes delitos y la incautación de 24 kilos de estupefacientes”, concluyeron desde la Metropolitana de Bogotá.

Los dos capturados en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Por otra parte, el pasado lunes 20 de abril, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó que una persona resultó herida en medio de una balacera en el barrio Siete de Agosto de la localidad de Barrios Unidos.

El teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos, indicó que mientras uniformados llevaban a cabo labores de patrullaje y control el sábado, sobre la carrera 24 con calle 63,observaron un vehículo sospechoso.

Por lo tanto, los uniformados le solicitaron a quienes iban en el carro que detuvieran el automotor, pero estos hicieron caso omiso y emprendieron la huida.

“Durante el procedimiento se inició un seguimiento para detener a estas personas y uno de ellos esgrimió un arma de fuego contra la integridad de los uniformados, por lo que se hizo necesario hacer uso del arma de dotación, resultando lesionada una de estas personas, el cual fue trasladado a centro asistencial para recibir atención médica”, dijo el teniente coronel Favian Beltrán.