¿Sabe cómo reconocer licor adulterado? Estas cinco recomendaciones le pueden salvar la vida

El licor adulterado es una bebida alcohólica que fue fabricada o modificada de manera ilegal. En algunos casos, los criminales utilizan alcohol etílico, metanol o etanol de baja calidad para reducir los precios de fabricación.

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Además, es envasado en botellas falsificadas que imitan los logos de marcas comerciales. Esta sustancia es tóxica y puede causar riesgos para la salud de los consumidores.

Por esta razón, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha intensificado los controles de inspección y vigilancia en establecimientos y puntos de distribución de licor en toda la ciudad.

El intendente José Alexander Galindo Barón, perito de la Sijin, indicó que hay patrones generales que permiten identificar si una botella de alcohol está adulterada. La primera recomendación es siempre verificar la tapa, el cinto de seguridad y la estampilla.

“Un licor original debe presentar continuidad perfecta entre la tapa, el cuello de la botella y el cinto de seguridad. Si la cinta está corrida, rota o no coincide, es una señal clara de que la botella pudo haber sido destapada y reensamblada”, indicó la Secretaría de Seguridad.

Las marcas usan un proceso de termosellado industrial que no puede ser replicado de manera artesanal, según la entidad. El segundo consejo es revisar el contenido del licor.

La Policía y la Secretaría de Seguridad realizan operativos para evitar la venta de licor adulterado. Foto: Alcaldía de Bogotá

Si al girar suavemente la botella, el líquido tiene impurezas o residuos, puede haber sido adulterado. Esto se debe a que los criminales no tienen controles de calidad como las empresas autorizadas.

La tercera recomendación es analizar las etiquetas e impresiones para comprobar que no se trate de una falsificación. Letras corridas, borrosas y de baja calidad significan que fueron alteradas.

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Otra sugerencia es comparar las fechas, lotes y códigos de seguridad de la botella. Si la información de la estampilla no coincide, es posible que se trate de un caso de adulteración.

Por último, el intendente recomendó a los ciudadanos que exijan que la botella llegue sellada y sea abierta en la mesa. Esto evita que haya sido reciclada y llenada con sustancias tóxicas.