Duro golpe al crimen en Bogotá: capturan a 400 personas en la última semana

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia anunció que en la última semana se capturaron 400 presuntos delincuentes por delitos de homicidio, hurto, falsificación y receptación en Bogotá.

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Entre el 1 y el 6 de junio, las autoridades realizaron capturas en distintos puntos de la ciudad mediante operativos simultáneos que permitieron desarticular bandas criminales.

Uno de los grupos desmantelados fueron ‘Los Astutos’, dedicados al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado. Esta consiste en robar un vehículo estacionado y sin pasajeros, aprovechando un descuido del propietario.

Según las autoridades, la banda aprovechaba las horas de la madrugada para hurtar motocicletas aparcadas en vías públicas y zonas residenciales. La Policía condujo una investigación durante doce meses para identificar a cinco integrantes de la organización.

Cuatro fueron capturados gracias a una orden judicial; otro fue hallado en flagrancia y procesado por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Los criminales fueron enviados a una cárcel mientras continúa su proceso judicial.

La captura de cinco integrantes de la banda 'Los astutos'. Foto: Mebog

Además, la Policía realizó cinco allanamientos en las localidades de Engativá y Suba como parte de la investigación a la banda. En los lugares, recolectaron pruebas que ya están a disposición de las autoridades competentes.

Más operativos en Bogotá

La Policía también realizó un allanamiento a una fábrica de licor adulterado, ubicada en la localidad de Antonio Nariño. Los criminales realizaban sus actividades delincuenciales desde una litografía en el barrio Restrepo, que hacía parte de una red de falsificación de empaques de alcohol.

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Las pesquisas señalaron que desde el lugar elaboraban etiquetas y cajas falsas de marcas reconocidas de aguardiente. Luego, las trasladaban a Soacha, donde se realizaba el empaque del licor adulterado.

“El operativo permitió evitar la circulación de más de 22.000 litros de estas bebidas en Bogotá y municipios vecinos, especialmente en vísperas del Mundial de Fútbol y la celebración del Día del Padre”, indicó la Secretaría.

Dos personas fueron capturadas en el operativo y miles de láminas de cartón, con logos impresos, fueron incautadas. Gracias a otra investigación, las autoridades también lograron la captura de un presunto homicida.

Se trata de Kevin Leonardo Naranjo Lemus, quien estaría implicado en el asesinato de Fredy Santiago Guzmán. El estudiante universitario, de 19 años, falleció en un homicidio el pasado 15 de abril en una estación de TransMilenio.

Naranjo Lemus ya fue presentado a la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de hurto calificado y homicidio agravado. El joven recibió medida de aseguramiento en un centro carcelario y se convirtió en el segundo capturado por el crimen.