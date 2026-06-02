Policía capturó a un hombre con siete antecedentes judiciales; este era su ‘modus operandi’

En la tarde de este martes, 2 de junio, la Policía Metropolitana de Bogotá registró un procedimiento de seguridad en el suroccidente de Bogotá. Los uniformados detuvieron a un individuo involucrado en el robo de una bicicleta y en la agresión contra un ciudadano en el espacio público.

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La captura se produjo en el barrio San Antonio, cuando los agentes que realizaban labores de patrullaje observaron a un transeúnte herido que perseguía a otra persona mientras solicitaba auxilio. Los policías interceptaron al presunto responsable a pocos metros del lugar del incidente.

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Recuperación de pertenencias y traslado asistencial

Según la declaración dada por la víctima, el hecho ocurrió cuando se disponía a ingresar a su casa. En ese punto fue abordado por el sospechoso, quien empleó un arma cortopunzante para intimidarlo, causarle una herida física y retirarle sus objetos personales junto con su medio de transporte.

Tras el despliegue policial en la zona, los uniformados recuperaron los elementos de valor y trasladaron al afectado a un hospital del sector para recibir la valoración médica correspondiente.

El detenido, de 26 años, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio de las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien determinará la medida de aseguramiento respectiva.

Historial del capturado y balance operativo local

Los registros en las bases de datos judiciales revelaron que el procesado cuenta con siete anotaciones previas en su historial por cargos de hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

🚨Este hombre de 26 años intentó huir tras atacar y hurtar a un ciudadano que llegaba a su casa en bicicleta, pero la rápida reacción de uniformados en #Bosa permitió su captura.



🔎Registra 7 anotaciones judiciales por hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. pic.twitter.com/WcuYjZBrZQ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 2, 2026

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, detalló el soporte tecnológico utilizado en la operación.

“Nuestras patrullas de la localidad de Bosa lograron la captura en flagrancia de un ciudadano que momentos antes hurtó una bicicleta e hirió con arma blanca a un habitante, gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia y la intervención en el terreno”, confirmó el oficial.

El comandante sectorial agregó que en lo corrido de 2026 se han ejecutado más de 987 capturas por diferentes conductas delictivas en la localidad de Bosa. Finalmente, la institución policial reiteró el llamado a los habitantes a reportar cualquier situación anómala en la línea de emergencias 123.