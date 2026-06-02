Así será la seguridad de la final entre Junior y Nacional en Barranquilla: esto dice la Policía

Este martes, 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, se jugará la final entre Junior y Nacional, por lo que desde la Policía Metropolitana anunciaron un vasto dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de este compromiso.

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“Se ha dispuesto un dispositivo de seguridad conformado por más de 1.000 hombres y mujeres de diferentes especialidades para garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la gran final del fútbol profesional colombiano, que se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez”, dijo la Policía Nacional.

Teófilo Gutiérrez celebrando el gol de la victoria en el partido de Junior vs. América en el estadio Romelio Martínez. Foto: Jairo Kasssiani/Colprensa

Para este importante evento deportivo, la institución contará con toda su capacidad humana, operativa y tecnológica, con el propósito de brindar las condiciones necesarias para que los asistentes disfruten del espectáculo en un ambiente de tranquilidad, respeto y sana convivencia.

Según la Policía, los uniformados estarán desplegados en el interior y exterior del escenario deportivo, así como en los principales corredores viales y sectores estratégicos de la ciudad, realizando controles preventivos, acompañamiento a los aficionados y acciones orientadas a preservar el orden público antes, durante y después del encuentro.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la institución señalaron que han preparado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar que esta importante jornada deportiva se desarrolle en completa normalidad, invitando a los aficionados a vivir la fiesta del fútbol en paz, respetando las normas y promoviendo la sana convivencia.

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La Policía Nacional recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación al escenario deportivo, portar su documento de identidad y la boleta de ingreso, atender las indicaciones de las autoridades y del personal logístico, respetar las normas establecidas para el evento y promover en todo momento la tolerancia y el respeto entre las diferentes aficiones.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia a través de la línea de emergencia 123.

“Reafirmamos el compromiso con la seguridad de los barranquilleros y visitantes, e invitamos a todos los aficionados a disfrutar de esta gran final con responsabilidad y respeto”, agregó.