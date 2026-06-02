Cae hombre por crimen de un adulto mayor de 87 años en Atlántico: esta es la historia

Luego de varios meses de investigación, la Policía del Atlántico logró la captura de un hombre, quien sería el supuesto responsable de haber asesinado a un adulto mayor de 87 años de edad el 13 de diciembre de 2025 en el municipio de Santa Lucía, sur del departamento.

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Estas pesquisas fueron apoyadas por integrantes de la Fiscalía General de la Nación hasta que lograron ubicar al hombre de 24 años que deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio.

El hombre fue capturado por la Policía del Atlántico. Foto: Juan Carlos Sierra

“El procedimiento de captura se realizó en vía pública del barrio Abajo, más exactamente en la carrera 11 con calle 11, donde unidades de Policía Judicial logran la captura de Jaider Montero Velázquez, el cual es solicitado por el Juzgado Primero Promiscuo de Funciones de Control de Garantías del municipio de Santa Lucía-Atlántico”, detallaron desde la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, la víctima respondía al nombre Gilberto Vega Cortez, quien fue asesinado cuando se encontraba en una vivienda del municipio de Santa Lucía, y el hoy capturado le habría ocasionado la muerte para hurtar en el lugar.

“Es de anotar que, en el mismo hecho, también resultó lesionada la pareja sentimental de la víctima, una mujer de 86 años”, explicó la institución policial.

La Policía investigó durante varios meses este caso de homicidio que conmocionó al municipio de Santa Lucía, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, las autoridades precisaron que el hoy capturado estaba escondido con el fin de poder evadir la ubicación de la Policía Nacional.

“Estas importantes capturas permiten el esclarecimiento de este lamentable hecho que tenía consternados e indignados a los pobladores de este municipio”, agregó la Policía.

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El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, hurto calificado y agravado en el Atlántico.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la ciudadanía a brindar cualquier información de hechos delictivos o que coloquen en riesgo su seguridad a nuestra línea de emergencia 123, o acercarse a la estación de policía más cercana.