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El mensaje de Char tras las elecciones presidenciales en Barranquilla

La publicación la realizó por medio de su cuenta en la red social X.

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Redacción Semana
1 de junio de 2026 a las 8:03 a. m.
Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el colegio La Salle, ejerciendo su derecho al voto.
Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el colegio La Salle, ejerciendo su derecho al voto. Foto: Guillo González

Por medio de su cuenta en X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció luego de las elecciones presidenciales que se desarrollaron con total normalidad en esta zona del Caribe colombiano.

“Felicitamos a todos los barranquilleros y colombianos que hoy ejercieron su derecho al voto. Estos son momentos importantes para nuestra democracia”, dijo el mandatario de los barranquilleros.

De igual manera, indicó que las autoridades en todo el territorio nacional cumplieron con su rol en medio de estos comicios.

“Agradecemos a la Registraduría, a los observadores internacionales, y a todas las instituciones que hicieron posible una jornada electoral en paz, con garantías y transparencia para todos”, agregó.