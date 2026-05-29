Más de 5.000 personas participaron en una velatón por la paz y la esperanza en Barranquilla

Convocados por fundaciones, organizaciones sociales y sectores religiosos, más de 5.000 ciudadanos se congregaron en la Plaza de la Paz para participar en una velatón y elevar un llamado colectivo para que cese la violencia que afecta al país.

Velatón por la paz de Colombia desde Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Con velas encendidas y mensajes de fe, unidad y reconciliación, los asistentes se unieron en una jornada de reflexión y esperanza, enviando un mensaje contundente en favor de la vida, la paz y el respeto por la democracia.

Durante la actividad, los participantes también expresaron su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella y a su propuesta de construir una Colombia más segura, unida y con mayores oportunidades para todos.

La velatón transcurrió en un ambiente de respeto y recogimiento, reuniendo a familias, jóvenes, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores de la sociedad.