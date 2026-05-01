La Escuela Superior de Guerra y los 117 años que lleva formando altos mandos de las Fuerzas Militares

La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” conmemora 117 años consolidándose como el principal centro de formación estratégica de las Fuerzas Militares de Colombia. En sus aulas se preparan desde comandantes de batallón hasta los futuros generales y almirantes que liderarán la seguridad del país.

La institución ha fortalecido su oferta académica con maestrías y un doctorado, integrando áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos humanos con el fin de colocar a los oficiales al nivel de los retos mundiales.

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Además, su capacidad investigativa ha ganado protagonismo con la presentación de 38 obras en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, posicionando el pensamiento estratégico colombiano en escenarios internacionales.

A más de un siglo de su fundación, la Escuela reafirma su papel como eje articulador entre academia, Estado y sociedad, proyectándose como un referente en la construcción de la defensa nacional desde el conocimiento.