El candidato Abelardo De La Espriella habló en exclusiva para SEMANA, esta noche de sábado 20 de junio. Lo hizo a pocas horas de que se abran las urnas en el país para escoger al próximo presidente de Colombia.

En medio de la entrevista con la periodista Vicky Dávila desde Barranquilla, De La Espriella lanzó un vainazo al presidente Gustavo Petro. Lo hizo sin mencionar su nombre.

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“El último presidente Caribe que tuvimos fue hace 140 años. Rafael Núñez que es recordado como el regenerador de la patria. Yo quiero ser recordado como el reconstructor de Colombia y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios”, empezó diciendo De La Espriella, una vez Dávila le dijo que le hablara al Caribe, región de donde es oriundo el presidente Petro.

Luego, el candidato manifestó: “El Caribe tiene una oportunidad única...porque yo sí soy costeño de verdad, por ahí hay uno que es el de Temu, yo soy el de Amazon”.