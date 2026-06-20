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Esposa de Abelardo De La Espriella sorprendió con revelación sobre los primeros días de su romance

Ana Lucía Pineda lo contó todo en plena tarima.

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Redacción Confidenciales
20 de junio de 2026 a las 10:17 p. m.
Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella.
Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

La esposa de Abelardo De La Espriella, Ana Lucía Pineda, contó en vivo, en plena entrevista en SEMANA, las canciones que le dedicó el hoy candidato presidencial para enamorarla.

De acuerdo con Pineda, De La Espriella le dedicó dos canciones. Una, ‘El amor más grande del planeta’, de Felipe Peláez.

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El otro tema que contó Pineda le dedicó su esposo, es una canción que se titula ‘La Consentida, un clásico vallenato compuesto e interpretado por Fabián Corrales.

Pineda también aprovechó para dedicarle unas palabras a De La Espriella: “Yo quiero decirle que cuente conmigo, que cuente con nuestra familia, con nuestro apoyo, siempre vamos a estar ahí para él, para apoyarlo, y yo también estaré junto a él, junto al vicepresidente y su esposa para trabajar por Colombia, especialmente por los niños y las mujeres”, dijo en SEMANA.

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